​В связи с изменениями в федеральном законодательстве, с 1 июля застройщики обязаны проводить все сделки по продаже строящегося жилья только при посредничестве финансовых организаций. Деньги дольщиков теперь будут аккумулироваться в банках на эскроу-счетах, которые строительная организация получит исключительно после сдачи дома в эксплуатацию. Строительство может осуществляться только за счет собственных или заемных у банка средств.



- Эти изменения направлены на защиту прав участников долевого строительства, и должны свести к нулю такое понятие как «обманутые дольщики», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Граждане смогут вернуть деньги, если фирма не закончила строительство объекта. При переходе на эскроу-счета важно не снижать объемы жилищного строительства и успешно завершить начатые проекты.



Законодатели позволили достроить дома по старой схеме, то есть напрямую привлекая средства дольщиков, тем застройщикам, которые смогут до 1 октября подтвердить 30-процентную готовность строящегося дома и 10-процентное закрытие договоров долевого участия. В Ярославской области на данный момент подано 43 заявления от застройщиков на разрешение завершить строительство привлечением средств дольщиков без посредничества.