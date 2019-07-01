​Уважаемые работники и ветераны

почтовой связи Ярославской области!

Поздравляю вас с

профессиональным праздником!

Несмотря на

все достижения технического прогресса и стремительное развитие электронных

коммуникаций, российская почта остается самым массовым и доступным средством

связи.

Повышая

качество обслуживания населения, ее сотрудники участвуют в системном развитии

отрасли, совершенствуют принципы своей работы.

Особая

благодарность ветеранам почтовой службы, которые хранят верность своему делу,

передают опыт молодежи.

Работникам

связи всех поколений желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

Губернатор

Ярославской области Дмитрий Миронов

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