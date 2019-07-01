​Уважаемые работники и ветераны



почтовой связи Ярославской области!



Поздравляю вас с



профессиональным праздником!



Несмотря на



все достижения технического прогресса и стремительное развитие электронных



коммуникаций, российская почта остается самым массовым и доступным средством



связи.



Повышая



качество обслуживания населения, ее сотрудники участвуют в системном развитии



отрасли, совершенствуют принципы своей работы.



Особая



благодарность ветеранам почтовой службы, которые хранят верность своему делу,



передают опыт молодежи.



Работникам



связи всех поколений желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!



Губернатор



Ярославской области Дмитрий Миронов