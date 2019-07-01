|Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи Ярославской области!
Поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Несмотря на
все достижения технического прогресса и стремительное развитие электронных
коммуникаций, российская почта остается самым массовым и доступным средством
связи.
Повышая
качество обслуживания населения, ее сотрудники участвуют в системном развитии
отрасли, совершенствуют принципы своей работы.
Особая
благодарность ветеранам почтовой службы, которые хранят верность своему делу,
передают опыт молодежи.
Работникам
связи всех поколений желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Губернатор
Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 17:15
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