​Уважаемые работники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ярославской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Госавтоинспекция играет огромную роль в сохранении общественного порядка и обеспечении безопасности на дорогах нашего региона и всей страны.

На службе вы зачастую рискуете своей жизнью, проявляя мужество и стойкость, высокий уровень профессионализма.

Особую признательность хочется выразить ветеранам, принимающим активное участие в наставнической деятельности, становлении молодых сотрудников Госавтоинспекции.  А также членам семей работников ГИБДД, которые с пониманием относятся к нелегкой работе близких и являются их надежной опорой и поддержкой.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья и благополучия!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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