​Уважаемые работники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Госавтоинспекция играет огромную роль в сохранении общественного порядка и обеспечении безопасности на дорогах нашего региона и всей страны.



На службе вы зачастую рискуете своей жизнью, проявляя мужество и стойкость, высокий уровень профессионализма.



Особую признательность хочется выразить ветеранам, принимающим активное участие в наставнической деятельности, становлении молодых сотрудников Госавтоинспекции. А также членам семей работников ГИБДД, которые с пониманием относятся к нелегкой работе близких и являются их надежной опорой и поддержкой.



Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья и благополучия!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов