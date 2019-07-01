|Уважаемые работники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ярославской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Госавтоинспекция играет огромную роль в сохранении общественного порядка и обеспечении безопасности на дорогах нашего региона и всей страны.
На службе вы зачастую рискуете своей жизнью, проявляя мужество и стойкость, высокий уровень профессионализма.
Особую признательность хочется выразить ветеранам, принимающим активное участие в наставнической деятельности, становлении молодых сотрудников Госавтоинспекции. А также членам семей работников ГИБДД, которые с пониманием относятся к нелегкой работе близких и являются их надежной опорой и поддержкой.
Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья и благополучия!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 17:15
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