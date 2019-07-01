​Уважаемые жители Ярославской области!



Дорогие друзья!



Поздравляю вас с Днем семьи, любви и



верности!



Праздник появился в российском календаре



благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Православные христиане почитают



эту семейную пару как покровителей семьи и брака.



В наше время этот день стал символом



крепких чувств, заботы и взаимопонимания.



Дорожите друг другом, будьте всегда



рядом!



Желаю вам крепких семейных традиций,



мудрости и терпения, здоровья и благополучия!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов