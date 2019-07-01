​Дорогие ярославцы!



Поздравляю вас с Днем работников



морского и речного флота!



Волга всегда была тесно связана с экономикой



Ярославского края. Не случайно у нас сложился крупный судостроительный кластер



на базе предприятий Ярославля и Рыбинска. Они хорошо известны своими грузовыми,



военными и пассажирскими судами.



Кроме того, Ярославская область является



одним из крупнейших в стране центров речного туризма.



Ваша работа способствует отлаженному и



успешному функционированию каждого порта и судна, отправляющегося в плавание, развитию



внутренних и междугородних пассажирских и грузовых перевозок, экономических



связей, туризма.



От всей души желаю вам, вашим родным и



близким крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия.



Губернатор



Ярославской области Дмитрий Миронов