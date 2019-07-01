|Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем работников
морского и речного флота!
Волга всегда была тесно связана с экономикой
Ярославского края. Не случайно у нас сложился крупный судостроительный кластер
на базе предприятий Ярославля и Рыбинска. Они хорошо известны своими грузовыми,
военными и пассажирскими судами.
Кроме того, Ярославская область является
одним из крупнейших в стране центров речного туризма.
Ваша работа способствует отлаженному и
успешному функционированию каждого порта и судна, отправляющегося в плавание, развитию
внутренних и междугородних пассажирских и грузовых перевозок, экономических
связей, туризма.
От всей души желаю вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия.
Губернатор
Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 17:15
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