​В Ярославской области по поручению губернатора Дмитрия Миронова начались рейдовые осмотры фасадов зданий с целью организации работ по приведению их в надлежащее состояние. Уже первая совместная проверка по Кировскому и Ленинскому районам областного центра департамента госжилнадзора региона и муниципальной жилищной инспекции Ярославля показала, что некоторые многоквартирные дома имеют ненадлежащий вид.



В частности, в доме №78 на улице Свободы выявлены разрушения штукатурки и краски на фасаде, повреждения в балконных плитах, соседний, 74-й дом, расписан граффити. В целом замечаний к внешнему виду зданий много, как правило, это наличие следов от объявлений на входных дверях подъездов, надписи на козырьках, рисунки на фасадах, отслоения покрытий цоколей и стен. По всем обследованным домам комиссия принимает меры по понуждению управляющих организаций к устранению нарушений.



– Эта работа будет продолжена в других районах Ярославля и городах области, – сообщила главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. – Ремонт фасадов является обязательным мероприятием. В соответствии с требованиями законодательства организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, обязаны обеспечить их надлежащее техническое состояние, в том числе своевременное производство работ по ремонту и покраске фасадов. В этих целях они должны выявлять нарушения отделки фасадов и при наличии повреждений проводить восстановительные работы. В случае несвоевременного реагирования к организациям, управляющим домами, будут применяться меры административного воздействия.