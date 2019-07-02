|В этом году для компенсации затрат на приобретение техники сельхозпроизводителям из областного бюджета выделено более 11 миллионов рублей. На эти средства закуплено 25 единиц сельскохозяйственной техники и технологического оборудования.
– Всего в 2019 году на данный вид поддержки в регионе предусмотрено 56 миллионов рублей, – рассказал заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка области – председатель комитета по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий Сергей Камышенцев. – Воспользоваться выплатой могут не только крупные агрокомпании, но и небольшие сельхозпроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства. В 2018-м благодаря компенсации было приобретено более 80 единиц сельхозтехники и оборудования.
Областная выплата компенсирует до 20 процентов затрат и распространяется в том числе на приобретаемую на условиях финансовой аренды технику. Также для обновления парка сельхозтехники в регионе на базе ОАО «Ярославльагропромтехснаб» успешно реализуется поставка техники на льготных условиях через систему областного лизинга. В прошлом году через нее было поставлено 156 единиц техники и оборудования на сумму 325 миллионов рублей.
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вчера, 11:45
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