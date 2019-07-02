​Дорогие ярославцы!

Поздравляю вас с Днем работников

морского и речного флота!

Волга всегда была тесно связана с экономикой

Ярославского края. Не случайно у нас сложился крупный судостроительный кластер

на базе предприятий Ярославля и Рыбинска. Они хорошо известны своими грузовыми,

военными и пассажирскими судами.

Кроме того, Ярославская область является

одним из крупнейших в стране центров речного туризма.

Ваша работа способствует отлаженному и

успешному функционированию каждого порта и судна, отправляющегося в плавание, развитию

внутренних и междугородних пассажирских и грузовых перевозок, экономических

связей, туризма.

От всей души желаю вам, вашим родным и

близким крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия.

Губернатор

Ярославской области Дмитрий Миронов

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