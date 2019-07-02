​В департаменте имущественных и земельных отношений состоялось очередное заседание рабочей группы по оценке эффективности использования земельных участков, предназначенных для строительства, на территории Ярославля. В ее состав входят представители комитета по управлению муниципальным имуществом и департамента градостроительства мэрии Ярославля, агентства по аренде земельных участков Ярославля, департамента строительства Ярославской области.



– Необходимость в совместной работе обусловлена большим объемом накопившихся проблем, связанных с эффективностью использования земли, которая была предоставлена в аренду для строительства на территории областного центра, – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – Одна из главных наших задач – свести к минимуму факты нарушений в сфере землепользования и застройки на территории Ярославля. В настоящее время ведется досудебная и судебная работа по расторжению срочных договоров, в рамках исполнения которых накоплены долги по аренде и уже есть объекты незавершенного строительства.



По результатам совещания был определен комплекс контрольных мероприятий по исполнению заключенных договоров аренды и эффективному использованию земельных участков, предназначенных для строительства.