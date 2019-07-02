​По инициативе департамента имущественных и земельных отношений в Первомайском районе управлением Россельхознадзора совместно с администрацией муниципального образования были проведены проверочные мероприятия по контролю за использованием земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в районе деревень Азарино, Инюшино, Ефимьево.



– Сегодня вопросу повышения эффективности использования земли в регионе уделяется огромное внимание, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Земля должна эксплуатироваться на основании правоустанавливающих документов. Благодаря муниципальному земельному контролю есть возможность регулярно отслеживать случаи незаконного использования и самозахвата участков и в дальнейшем применять их в соответствии с установленным целевым назначением.



В ходе проверки в Первомайском районе с помощью квадрокоптера был проведен осмотр девяти земельных участков общей площадью более 200 гектаров. Все они заросли древесно-кустарниковой растительностью и не используются в сельскохозяйственных целях. Присутствующая сухая сорная растительность может способствовать возникновению стихийных пожаров с угрозой распространения на граничащие лесные массивы и населенные пункты. В случае подтверждения нарушений на собственников земельных участков будет наложен административный штраф.



За первое полугодие 2019 года органами муниципального земельного контроля было проверено 117 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 5900 гектаров. В ходе плановых и внеплановых проверок были выявлены нарушения в использовании 86 земельных участков общей площадью 5271 гектар. Материалы о выявленных нарушениях направлены в управление Россельхознадзора по Ярославской области для привлечения собственников, не использующих земельные участки, к административной ответственности.



Справка



В 2018 году в рамках муниципального земельного контроля в регионе проверочными мероприятиями было охвачено в 5,5 раза больше земельных участков, чем в 2017-м. По итогам работы были выявлены нарушения в использовании 764 участков из 2832 проверенных. Материалы о найденных нарушениях направлены в органы госземнадзора. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 миллиона 931 тысячу рублей, что также в 5,5 раза превышает показатель 2017 года.