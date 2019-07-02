​Уважаемые жители Ярославской области!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и

верности!

Праздник появился в российском календаре

благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Православные христиане почитают

эту семейную пару как покровителей семьи и брака.

В наше время этот день стал символом

крепких чувств, заботы и взаимопонимания.

Дорожите друг другом, будьте всегда

рядом!

Желаю вам крепких семейных традиций,

мудрости и терпения, здоровья и благополучия!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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