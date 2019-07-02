|Уважаемые жители Ярославской области!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и
верности!
Праздник появился в российском календаре
благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Православные христиане почитают
эту семейную пару как покровителей семьи и брака.
В наше время этот день стал символом
крепких чувств, заботы и взаимопонимания.
Дорожите друг другом, будьте всегда
рядом!
Желаю вам крепких семейных традиций,
мудрости и терпения, здоровья и благополучия!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 13:00
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