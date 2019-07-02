|Региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования запускает акцию по выявлению нарушителей природоохранного законодательства «#Народныйэкоконтроль76».
– Мы призываем граждан не оставаться безучастными к проблеме несанкционированного размещения отходов и стать помощниками в борьбе со свалками, выступив в роли общественных инспекторов, – сказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Противостоять проблеме можно только при активной поддержке жителей, развитии общественного экологического контроля. Каждый из нас может внести личный вклад в борьбу с нарушениями природоохранного законодательства.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо сделать фото- или видеофиксацию факта выгрузки отходов из автотранспорта и направить ее в департамент охраны окружающей среды по электронной почте doosp@yarregion.ru или выложить в социальных сетях с хештегом «#Народныйэкоконтроль76», уточнив дату, время и место совершения правонарушения. По возможности – сфотографировать водителя, машину и ее государственный номер. На основании этих данных государственными инспекторами во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД будет найден нарушитель, который получит штраф и предписание по устранению свалки.
За несанкционированное размещение отходов с начала года департаментом привлечены к административной ответственности 22 нарушителя, часть из которых установлена на основании сигналов от населения.
Всего в 2019 году на территории региона департаментом выявлено порядка 150 мест несанкционированного размещения отходов. Большинство из них расположено в стороне от оживленных дорог и жилой застройки: в промышленных зонах, на окраинах населенных пунктов, в старых карьерных выемках. Чаще всего это свалки строительного мусора, крупногабаритных отходов, отходов складских и торговых объектов.
Штраф для граждан за такое нарушение составляет до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей, для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 50 тысяч рублей, для организаций – до 400 тысяч рублей. Также выдается предписание об устранении нарушения.
Справка
В 2018 году на территории Ярославской области выявлено более 1200 мест несанкционированного размещения отходов, ликвидировано 96 процентов из них. Кроме того, с территории лесных массивов в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора» было вывезено более 3,5 тысячи кубометров отходов. Эти свалки были обнаружены и ликвидированы при активном участии волонтеров и общественников.
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