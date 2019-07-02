​В России изменился



порядок прохождения диспансеризации. Согласно новым правилам россияне начиная с



18 лет могут ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр и один раз в



3 года – диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкоскрининги для разных



возрастов. Граждане старше 40 лет будут проходить обследование ежегодно. В этом



году общий медицинский осмотр должны пройти почти 204,5 тысячи жителей области,



более углубленное обследование специалистов – почти 25 тысяч человек.



– По закону для прохождения



диспансеризации можно взять оплачиваемый выходной на работе и пройти обследование



в поликлинике по месту прикрепления. Для записи нужны только паспорт и полис обязательного



медицинского страхования, – отметил заместитель директора департамента здравоохранения



Сергей Давлетов. – Скрининг проводится для раннего выявления хронических неинфекционных



заболеваний, которые становятся основной причиной инвалидности и преждевременной



смерти. Сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания,



требующие своевременного лечения, выявляются именно при прохождении диспансеризации.



Начинать обследование



необходимо в кабинетах медицинской профилактики или у участкового терапевта, где



будет проведено анкетирование на выявление факторов риска, выданы направления на



прохождение дополнительных видов обследования, определено время их проведения.



Диспансеризацию могут



проходить как работающие, так и неработающие граждане или обучающиеся по очной форме.



Процесс организован таким образом, чтобы пациент не стоял в общей очереди.



На официальных сайтах



медицинских организаций или информационных стендах поликлиник можно найти список



с указанием годов рождения тех пациентов, которые могут пройти диспансеризацию в



течение текущего календарного года. О возможности пройти диспансеризацию информируют



и страховые медицинские организации.



– С 2017 года в Ярославской



области работает институт страховых представителей. На сегодняшний день это более



170 человек. Информирование застрахованных лиц осуществляется разными способами:



СМС, звонки на стационарные телефоны, почтовые сообщения и так далее, – сообщила



первый заместитель директора территориального фонда ОМС Людмила Баташова. – За 5



месяцев 2019 года проинформированы практически все застрахованные лица, которые



должны пройти диспансеризацию в этом году.



Профилактический медицинский



осмотр и диспансеризация проводятся в рамках программы государственных гарантий



бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Все обследования проводятся



бесплатно и на добровольной основе.