|В России изменился
порядок прохождения диспансеризации. Согласно новым правилам россияне начиная с
18 лет могут ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр и один раз в
3 года – диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкоскрининги для разных
возрастов. Граждане старше 40 лет будут проходить обследование ежегодно. В этом
году общий медицинский осмотр должны пройти почти 204,5 тысячи жителей области,
более углубленное обследование специалистов – почти 25 тысяч человек.
– По закону для прохождения
диспансеризации можно взять оплачиваемый выходной на работе и пройти обследование
в поликлинике по месту прикрепления. Для записи нужны только паспорт и полис обязательного
медицинского страхования, – отметил заместитель директора департамента здравоохранения
Сергей Давлетов. – Скрининг проводится для раннего выявления хронических неинфекционных
заболеваний, которые становятся основной причиной инвалидности и преждевременной
смерти. Сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания,
требующие своевременного лечения, выявляются именно при прохождении диспансеризации.
Начинать обследование
необходимо в кабинетах медицинской профилактики или у участкового терапевта, где
будет проведено анкетирование на выявление факторов риска, выданы направления на
прохождение дополнительных видов обследования, определено время их проведения.
Диспансеризацию могут
проходить как работающие, так и неработающие граждане или обучающиеся по очной форме.
Процесс организован таким образом, чтобы пациент не стоял в общей очереди.
На официальных сайтах
медицинских организаций или информационных стендах поликлиник можно найти список
с указанием годов рождения тех пациентов, которые могут пройти диспансеризацию в
течение текущего календарного года. О возможности пройти диспансеризацию информируют
и страховые медицинские организации.
– С 2017 года в Ярославской
области работает институт страховых представителей. На сегодняшний день это более
170 человек. Информирование застрахованных лиц осуществляется разными способами:
СМС, звонки на стационарные телефоны, почтовые сообщения и так далее, – сообщила
первый заместитель директора территориального фонда ОМС Людмила Баташова. – За 5
месяцев 2019 года проинформированы практически все застрахованные лица, которые
должны пройти диспансеризацию в этом году.
Профилактический медицинский
осмотр и диспансеризация проводятся в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Все обследования проводятся
бесплатно и на добровольной основе.
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вчера, 15:45
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