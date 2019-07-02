​В России изменился

порядок прохождения диспансеризации. Согласно новым правилам россияне начиная с

18 лет могут ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр и один раз в

3 года – диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкоскрининги для разных

возрастов. Граждане старше 40 лет будут проходить обследование ежегодно. В этом

году общий медицинский осмотр должны пройти почти 204,5 тысячи жителей области,

более углубленное обследование специалистов – почти 25 тысяч человек.

– По закону для прохождения

диспансеризации можно взять оплачиваемый выходной на работе и пройти обследование

в поликлинике по месту прикрепления. Для записи нужны только паспорт и полис обязательного

медицинского страхования, – отметил заместитель директора департамента здравоохранения

Сергей Давлетов. – Скрининг проводится для раннего выявления хронических неинфекционных

заболеваний, которые становятся основной причиной инвалидности и преждевременной

смерти. Сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания,

требующие своевременного лечения, выявляются именно при прохождении диспансеризации.

Начинать обследование

необходимо в кабинетах медицинской профилактики или у участкового терапевта, где

будет проведено анкетирование на выявление факторов риска, выданы направления на

прохождение дополнительных видов обследования, определено время их проведения.

Диспансеризацию могут

проходить как работающие, так и неработающие граждане или обучающиеся по очной форме.

Процесс организован таким образом, чтобы пациент не стоял в общей очереди.

На официальных сайтах

медицинских организаций или информационных стендах поликлиник можно найти список

с указанием годов рождения тех пациентов, которые могут пройти диспансеризацию в

течение текущего календарного года. О возможности пройти диспансеризацию информируют

и страховые медицинские организации.

– С 2017 года в Ярославской

области работает институт страховых представителей. На сегодняшний день это более

170 человек. Информирование застрахованных лиц осуществляется разными способами:

СМС, звонки на стационарные телефоны, почтовые сообщения и так далее, – сообщила

первый заместитель директора территориального фонда ОМС Людмила Баташова. – За 5

месяцев 2019 года проинформированы практически все застрахованные лица, которые

должны пройти диспансеризацию в этом году.

Профилактический медицинский

осмотр и диспансеризация проводятся в рамках программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Все обследования проводятся

бесплатно и на добровольной основе.

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