​2 июля в Москве губернатор Дмитрий Миронов принял участие в подписании договора между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительством Ярославской области и администрацией Рыбинска по развитию систем водоснабжения городского округа. Проект будет реализован в рамках международного соглашения Российской Федерации и Нового банка развития (НБР).



– Этот договор имеет огромное значение для всего нашего региона, и в первую очередь для Рыбинска, – сказал Дмитрий Миронов. – Состояние системы водоснабжения города в течение многих лет оставалось одной из наиболее острых проблем. Нами был разработан комплекс мер для коренного изменения ситуации. И благодаря поддержке Минстроя России и кредиту Нового банка развития мы сможем в ближайшие годы автоматизировать систему управления водоснабжением и водоотведением города, реконструировать очистные сооружения, построить новые водопроводные и канализационные сети, провести целый ряд других неотложных работ.



За счет средств Нового банка развития будут реализованы три подпроекта на общую сумму более 5,7 миллиарда рублей. Это строительство городских очистных сооружений канализации (ГОСК) в микрорайоне Копаево, автоматизация системы управления водоснабжением и водоотведением Рыбинска, реконструкция и автоматизация системы насосных станций. Еще ряд подпроектов может быть реализован за счет средств софинансирования.



– В сентябре 2017 года на саммите стран БРИКС Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что по линии НБР в России подготовлены три крупных инвестпроекта, в том числе по модернизации водохозяйственных объектов реки Волги, – рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. – Принимая во внимание, что на территории бассейна Волги расположено наибольшее количество городов по сравнению с другими реками, а также сосредоточено множество промышленных производств и сельскохозяйственных районов, было принято решение: участниками проекта станут те волжские города, в которых проблема водоснабжения и очистки сточных вод близка к критическому уровню.



Помимо Рыбинска, конкурсный отбор на участие в проекте прошли города Волжский Волгоградской области, Дзержинск – Нижегородской, Чебоксары – Чувашской Республики и Иваново. Представители этих городов и регионов сегодня также подписали с Минстроем договоры по модернизации объектов водохозяйствования.



Справка



Новый банк развития (НБР) – международная финансовая организация, банк развития, который создан странами – членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). 30 мая 2018 года совет директоров Нового банка развития одобрил выделение России суверенного займа на сумму 320 миллионов долларов для реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации».



Финансирование осуществляется в виде предоставления суверенного кредита Российской Федерации. Цель проекта заключается в повышении качества и надежности предоставления населению городов, расположенных в бассейне Волги, услуг водоснабжения и водоочистки, улучшении экологической обстановки и минимизации наносимого ущерба окружающей среде.