​Сегодня в ярославском Концертно-зрелищном центре состоялась торжественная церемония награждения областными премиями за достижения в области культуры и искусства.



– Эти премии, с одной стороны, являются признанием профессионального сообщества, а с другой – это определение новых трендов, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Культура должна соответствовать современным реалиям. В лице сегодняшних лауреатов областной премии мы чествуем всех работников культуры Ярославской области.



Решением совета по итогам 2017 и 2018 годов звания лауреатов областных премий присвоены 14 деятелям культуры в 10 номинациях: в сфере театрального, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна, а также за достижения в библиотечном деле, музейной работе и краеведении, литературе, журналистике, реставрации, эстетическом воспитании и образовании детей и юношества, любительском творчестве. По две премии присуждено в номинациях «За достижения в музейной работе и краеведении» и «За достижения в реставрационном деле и архитектуре».



Всего на соискание премий в 2019 году были представлены 84 человека из городов Ярославля, Рыбинска, Переславля и 10 муниципальных районов: Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Мышкинского, Первомайского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского.



– Несомненно, все представленные проекты заслуживают высокой оценки и большого уважения, а сегодняшние награды – итог многолетней кропотливой творческой работы, ее заслуженное признание, – подчеркнула директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Важно, что творчество деятелей культуры служит интересам жителей Ярославской области и всей России.



Также сегодня семь деятелей культуры поощрены благодарностями главы региона. Церемония вручения наград завершилась небольшим праздничным концертом с участием молодых ярославских талантов – призеров музыкальных конкурсов различных уровней.



Справка



Областные премии за достижения в области культуры являются высшей наградой Ярославской области для работников отрасли. Награждение лауреатов областных премий проходит раз в два года, с 1993 года.



Звание лауреата областной премии имени Владислава Соколова – за создание комплексной системы преподавания на основе инновационных мультимедийных технологий – присвоено Маргарите Трушиной.



Звание лауреата областной премии имени Федора Волкова – за вклад в развитие театрального искусства Ярославской области (роли Джорджа в спектакле «Нам не страшен серый волк», министра-администратора в спектакле «Обыкновенное чудо», капитана Мэкхита в спектакле «Опера нищих») – получил Алексей Кузьмин.



Лауреатами областной премии имени Иллариона Тихомирова стали Нина Грязнова – за достижения в музейной работе и краеведении с издательским проектом «Энциклопедия реликвий Ярославля» и Сергей Сазонов – за выставку «Хвост кометы. Произведения левых художников начала ХХ века в собрании музея «Ростовский кремль».



Звание лауреата областной премии имени Петра Барановского получили Олег Береснев – за проект «Реставрация и приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Дом общества врачей, конец XVII – начало XVIII века» (Ярославль, Волжская набережная, 15), а также Сергей Буров – за проект комплекса офисных зданий (Ярославль, улица Наумова, 20 – 24).



За творческую работу «Книга + театр + игра» звание лауреата областной премии имени Николая Некрасова получила Елена Шестерикова.



Звание лауреата областной премии имени Евгения Стомпелева присуждено Наталье Пантелеевой – за творческий проект «Современная русская литература на любительской сцене».



Лауреатом областной премии имени Александра Опекушина стал Антон Братыкин – за произведения из серии «Размышления о судьбе российской деревни».



Звание лауреата областной премии имени Ивана Сурикова – за создание книги «Двойной лорнет. Поэзия. Проза. История. Театр. Живопись. Избранные статьи» – присвоено Маргарите Ваняшовой.



За создание книги «Расстрелянный Ярославль: историческая панорама трагедии города на Волге. Июль 1918-го: к 100-летию Ярославского восстания» звание лауреата областной премии имени Леонида Трефолева получил Евгений Соловьев.



Звания лауреатов областной премии имени Оловянишниковых – за создание памятного знака, посвященного 100-летию ВЛКСМ, в ярославском парке «Встреча» – удостоены Никита Колбовский, Илья Щаников, Леонид Малафеевский.



Благодарностью губернатора Ярославской области поощрены:



– Ольга Никонова – за создание сборника рассказов «Живи хорошо!»;



– Сергей Темняткин – за издание журнала краеведов Кацкого стана (волости Кадка) «Кацкая летопись»;



– Светлана Шубина, Владимир Дружков и Татьяна Розина – за подготовку, организацию и проведение межрегионального молодежного фестиваля народной музыки «Созвучье струн, времен и поколений»;



– Светлана Белкина – за цикл мероприятий по сохранению и популяризации песенной казачьей культуры;



– Ольга Соколова – за реализацию творческого проекта «Всероссийский детско-юношеский вокальный конкурс имени Л.В. Собинова».