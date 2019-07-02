​2 июля в лечебно-оздоровительном комплексе «Сахареж» состоялась акция «Территория безопасности». Ранее она была проведена на территории ДОЦ имени А. Матросова и ДОЛ имени М. Горького, который реализует проект «Артек Ярославии». Всего в рамках летней оздоровительной кампании 2019 года акция пройдет на территории семи загородных организаций отдыха и оздоровления детей.



– Цель акции – воспитание у детей культуры безопасного поведения на природе и в бытовых условиях, – рассказала начальник управления по социальной и демографической политике Ярославской области Марина Башмашникова. – В программу мероприятий, проводимых в рамках проекта, входит изучение правил электро- и пожарной безопасности, пользования бытовыми приборами, поведения на автомобильной и железной дороге, на водных объектах в весенне-летний и навигационный периоды.



В рамках уже состоявшихся мероприятий сотрудники полиции и других силовых ведомств совместно с представителями управления по социальной и демографической политике Правительства области встретились с детьми, отдыхающими в лагерях области. В доступной форме они рассказали о специфике своей работы, продемонстрировали практическое применение альпинистского снаряжения, показали стоящую на вооружении полиции технику, провели проверку знаний Правил дорожного движения, рассказали о вреде наркотиков.



Справка



Акция проводится управлением по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области совместно с ГУ МЧС России по Ярославской области, управлением МВД по Ярославской области, управлением ГИБДД УМВД России по Ярославской области, АО «Газпром газораспределение Ярославль», филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго», Северным ЛУ МВД на транспорте, УФСИН по Ярославской области, Северной железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД», центром «СПИД».