Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области подвел итоги работы в первом полугодии 2019 года. Объем выданных фондом поручительств составил около 88 миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитов в коммерческих банках на сумму порядка 153 миллионов. Кроме того, 42 льготных займа на​ сумму более 80 миллионов рублей предоставил сам фонд. При этом активный портфель (количество действующих договоров) на 1 июля составил 218 займов на сумму почти 227 миллионов.– По итогам 2019 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы должны выполнить два целевых показателя: объем гарантийной поддержки, то есть выданных поручительств, субъектам малого и среднего предпринимательства – 155 миллионов рублей, а активный портфель микрозаймов – 194 действующих договора, – рассказал директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области Денис Шугаев. – Таким образом, в первом полугодии нам удалось не только выполнить текущий план, но и опередить его.Ставки по микрозаймам фонда составляют от 5 до 7,5 процента годовых (это уровень ключевой ставки Центробанка РФ).С 2019 года максимальная сумма займа – 5 миллионов рублей. Если требуются более значительные средства, компания может воспользоваться федеральной программой льготного кредитования Министерства экономического развития РФ. В соответствии с программой предприниматели смогут получить льготные кредиты в 91 уполномоченном банке по ставке не более 8,5 процента годовых на сумму до 2 миллиардов рублей и на срок до 10 лет. Фонд поддержки МСП Ярославской области готов помочь предпринимателям региона принять участие в программе, поручившись за них на сумму до 25 миллионов рублей.