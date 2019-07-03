​В рамках XIV международного кинофестиваля «В кругу семьи», который пройдет в Ярославской области с 7 по 13 июля, состоится экспресс-курс для журналистов «Социально ответственные медиа». Он организован управлением массовых коммуникаций Правительства области совместно с оргкомитетом кинофестиваля.



– Журналисты – очень любознательные люди, которые всегда открыты новому и готовы учиться, и мы всегда стараемся предоставлять им такие возможности, – рассказала начальник управления массовых коммуникаций Правительства области Галина Разживина. – На этот раз представители региональных и муниципальных СМИ смогут обсудить вопросы создания интересного, качественного и рейтингового контента, принципы бережного информирования читателя, зрителя, слушателя.



Экспертами на образовательном проекте выступят журналист, PR-специалист, преподаватель МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук Зоя Милославская и журналист, политобозреватель Петр Гудков.



На курсах будут изучены основные жанры современных медиа, пройдет разбор тем «Информационная война в современных медиа», «Фейковая информация», «Троллинг в Сети». Основная итогом тренинговой части курсов станет создание социально ответственного мультимедийного портала с поддерживающими аккаунтами в соцсетях.



Экспресс-курс пройдет с 7 по 10 июля и станет частью деловой программы кинофестиваля.



– Деловая программа кинофестиваля в этом году чрезвычайно насыщенная, – отметила координатор социальных проектов общенациональной программы «В кругу семьи» Ирина Ковалева. – Помимо наших традиционных кинопоказов, пройдут научно-практическая конференция «Семья и культура в цифровой реальности», I Всероссийский слет детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, огромная просветительская программа, которая включает в себя бесплатные лекции, мастер-классы и тренинги ведущих отечественных ученых и психологов, предназначенные как для специалистов, так для простых горожан: родителей, многодетных семей, молодежи и старшего поколения.



Справка



XIV международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в городе Ярославле проводится при поддержке госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области, департамента культуры ЯО и мэрии Ярославля. По решению организатора проекта – общенациональной программы «В кругу семьи», которая отметит в этом году свое 15-летие, – Ярославская область третий год подряд становится местом проведения ежегодного фестиваля детских и семейных фильмов.