​По инициативе предпринимателей департамент туризма Ярославской области совместно с Правительством Московской области организовал деловую встречу для представителей туриндустрии обоих регионов. Участие в ней приняли около 60 работников отрасли.



– Встреча прошла в формате «Workshop», который показывает свою эффективность, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – На одной площадке встречаются руководители туристических фирм, отелей, ресторанов и музеев. Они договариваются о совместной работе, а также о продвижении туристических возможностей. В результате появляются новые предложения, которые пользуются спросом у гостей региона.



В рамках мероприятия был представлен туристический потенциал двух областей, а также работала лаборатория по проектированию межрегионального маршрута, в состав которого могут войти лучшие туристические объекты Сергиева Посада и городов Ярославской области. Также участники встречи смогли посетить два новых интерактивных музея.