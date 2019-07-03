|По инициативе предпринимателей департамент туризма Ярославской области совместно с Правительством Московской области организовал деловую встречу для представителей туриндустрии обоих регионов. Участие в ней приняли около 60 работников отрасли.
– Встреча прошла в формате «Workshop», который показывает свою эффективность, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – На одной площадке встречаются руководители туристических фирм, отелей, ресторанов и музеев. Они договариваются о совместной работе, а также о продвижении туристических возможностей. В результате появляются новые предложения, которые пользуются спросом у гостей региона.
В рамках мероприятия был представлен туристический потенциал двух областей, а также работала лаборатория по проектированию межрегионального маршрута, в состав которого могут войти лучшие туристические объекты Сергиева Посада и городов Ярославской области. Также участники встречи смогли посетить два новых интерактивных музея.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 16:45
43 просмотров
2019.07.03 В Ярославской области реализуется программа «Старшее поколение» 2019.07.03 В Мышкинском районе пройдет фестиваль «Weekend истории»2019.07.03 В Ярославле состоялся спектакль с необычными актерами в главных ролях2019.07.03 Для журналистов региона организован обучающий экспресс-курс «Социально ответственные медиа»2019.07.03 Предприятия региона получают финансовую поддержку в рамках нацпроекта по МСП опережающими темпами