​В Ярославле на основной сцене театра имени Федора Волкова состоялся музыкальный спектакль «Бабий бунт: новости из станицы», в котором главные роли исполнили «трудные» подростки. Спектакль, прошедший в рамках Года театра, – одно из мероприятий молодежного проекта «Премьера», включающего в себя работу с подростками и молодежью из группы риска путем приобщения их к современному искусству и культуре.



– Подобные просветительские мероприятия позволяют развивать новые эффективные формы воспитательной работы с подрастающим поколением, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Подростковый социальный театр посредством вовлечения молодежи в публичную актерскую деятельность становится своего рода проводником в большой мир театра для многих молодых людей.



Проектный спектакль, созданный для молодой аудитории, посмотрели более 100 ярославских ребят – это воспитанники реабилитационных центров, детских домов, несовершеннолетние, находящиеся на различных видах профилактического учета, многодетные семьи, в том числе подростки, попавшие в трудные жизненные ситуации. Для них провели мастер-класс по актерскому мастерству. На показе также побывали специалисты, работающие в сфере профилактики правонарушений, психологи и социальные педагоги.



Справка



Проект «Премьера» реализуется на базе ростовского филиала Российского государственного университета правосудия при поддержке комитета по молодежной политике Ростовской области. Организатор проекта – автономная некоммерческая организация по продвижению молодежных гуманитарных инициатив «Поколение Лекс».