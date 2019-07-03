​6 июля на территории «Города мастеров» в селе Поводнево Мышкинского района пройдет open air «Weekend истории». В этот день мастера ремесел со всего региона научат гостей делать сувениры из различных природных материалов, покажут свои работы, обсудят проблемы отрасли и отметят старославянский праздник Ивана Купалы.



Начнется фестиваль в 13.30. В специально оборудованных шатрах пройдут мастер-классы и интерактивные программы. В игровой форме всех желающих научат плести веники, метать копья, стрелять из лука. Также в этот день пройдут соревнования для богатырей и будут организованы забавы для детей. Вечером для гостей выступит народная шоу-группа «Влюблена» из Москвы. Коллектив исполнит любимые широкой аудиторией народные песни в современной обработке.



​Также в канун праздника Ивана Купалы участники фестиваля смогут попробовать извлечь огонь первобытным способом, найти «цветущий папоротник» и загадать желание, завязав ленточку желаний. Кроме того, будут водить хороводы вокруг костра, петь песни, прыгать через огонь, ходить по углям, запускать по воде венки и гадать.