|6 июля на территории «Города мастеров» в селе Поводнево Мышкинского района пройдет open air «Weekend истории». В этот день мастера ремесел со всего региона научат гостей делать сувениры из различных природных материалов, покажут свои работы, обсудят проблемы отрасли и отметят старославянский праздник Ивана Купалы.
Начнется фестиваль в 13.30. В специально оборудованных шатрах пройдут мастер-классы и интерактивные программы. В игровой форме всех желающих научат плести веники, метать копья, стрелять из лука. Также в этот день пройдут соревнования для богатырей и будут организованы забавы для детей. Вечером для гостей выступит народная шоу-группа «Влюблена» из Москвы. Коллектив исполнит любимые широкой аудиторией народные песни в современной обработке.
Также в канун праздника Ивана Купалы участники фестиваля смогут попробовать извлечь огонь первобытным способом, найти «цветущий папоротник» и загадать желание, завязав ленточку желаний. Кроме того, будут водить хороводы вокруг костра, петь песни, прыгать через огонь, ходить по углям, запускать по воде венки и гадать.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:45
48 просмотров
2019.07.03 В Ярославской области реализуется программа «Старшее поколение» 2019.07.03 В Ярославле состоялся спектакль с необычными актерами в главных ролях2019.07.03 Туристические возможности Ярославской области были представлены в Сергиевом Посаде2019.07.03 Для журналистов региона организован обучающий экспресс-курс «Социально ответственные медиа»2019.07.03 Предприятия региона получают финансовую поддержку в рамках нацпроекта по МСП опережающими темпами