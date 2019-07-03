​На

территории Ярославской области реализуется федеральная программа «Старшее поколение»

в рамках национального проекта «Демография», основные цели которой – создание условий

для активного долголетия, улучшение качества жизни и формирование у пациентов старшего

возраста мотивации к здоровому образу жизни. В терапевтическом отделении Центральной

городской больницы начали работать десять геронтологических коек.



В настоящее время в связи с увеличением продолжительности жизни населения встает

вопрос создания новой модели оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого

возраста, а именно – развития геронтологической службы. С этой целью на базе Центральной

городской больницы были созданы два структурных подразделения. На амбулаторном этапе

– кабинет врача-гериатра, а на базе терапевтического отделения открыты 10 гериатрических

коек, – подчеркнула главный врач Центральной городской больницы Елена Коротова.

– Благодаря этому мы добились преемственности оказания медицинской помощи по профилю

«гериатрия» как на амбулаторном, так и на стационарном этапе.

Три

врача-терапевта Центральной городской больницы прошли обучение на базе Ярославского

государственного медицинского университета по профилю «гериатрия». Сейчас двое из

них работают в поликлинике, один в стационаре. Гериатр – это одновременно врач,

психолог и социальный работник. Он аккумулирует несколько видов помощи и должен

комплексно оценить геронтологические синдромы, социальный статус пациента, хронические

заболевания, риск осложнений основного или сопутствующего заболевания, а впоследствии

составить план реабилитационных мероприятий. Сейчас врачи-гериатры проводят методическую

работу со специалистами подразделений с целью своевременного выявления пациентов

геронтологического профиля.



Оценивается не только физическое состояние пациента, но и психический статус, активность

в повседневной жизни, способность к самообслуживанию,  – рассказала врач-гериатр Елена Егорова. – Наших

пациентов также осматривают узкие специалисты: окулист, невропатолог, отоларинголог.

Ближе к выписке мы даем рекомендации, которые касаются питания, активности в повседневной

жизни, физической активности, а также рекомендации по обеспечению и обустройству

быта. Цель нашего лечения – вернуть пациентов к активной жизни в обычных бытовых

условиях, повысить ее качество.

Всего в регионе будет развернуто

порядка 80 гериатрических коек, также планируется открытие геронтологического центра.

По статистике, в области проживают 308 тысяч человек старше 60 лет, старше 85 –

почти 22 тысячи.

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