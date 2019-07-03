|На
территории Ярославской области реализуется федеральная программа «Старшее поколение»
в рамках национального проекта «Демография», основные цели которой – создание условий
для активного долголетия, улучшение качества жизни и формирование у пациентов старшего
возраста мотивации к здоровому образу жизни. В терапевтическом отделении Центральной
городской больницы начали работать десять геронтологических коек.
–
В настоящее время в связи с увеличением продолжительности жизни населения встает
вопрос создания новой модели оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого
возраста, а именно – развития геронтологической службы. С этой целью на базе Центральной
городской больницы были созданы два структурных подразделения. На амбулаторном этапе
– кабинет врача-гериатра, а на базе терапевтического отделения открыты 10 гериатрических
коек, – подчеркнула главный врач Центральной городской больницы Елена Коротова.
– Благодаря этому мы добились преемственности оказания медицинской помощи по профилю
«гериатрия» как на амбулаторном, так и на стационарном этапе.
Три
врача-терапевта Центральной городской больницы прошли обучение на базе Ярославского
государственного медицинского университета по профилю «гериатрия». Сейчас двое из
них работают в поликлинике, один в стационаре. Гериатр – это одновременно врач,
психолог и социальный работник. Он аккумулирует несколько видов помощи и должен
комплексно оценить геронтологические синдромы, социальный статус пациента, хронические
заболевания, риск осложнений основного или сопутствующего заболевания, а впоследствии
составить план реабилитационных мероприятий. Сейчас врачи-гериатры проводят методическую
работу со специалистами подразделений с целью своевременного выявления пациентов
геронтологического профиля.
–
Оценивается не только физическое состояние пациента, но и психический статус, активность
в повседневной жизни, способность к самообслуживанию, – рассказала врач-гериатр Елена Егорова. – Наших
пациентов также осматривают узкие специалисты: окулист, невропатолог, отоларинголог.
Ближе к выписке мы даем рекомендации, которые касаются питания, активности в повседневной
жизни, физической активности, а также рекомендации по обеспечению и обустройству
быта. Цель нашего лечения – вернуть пациентов к активной жизни в обычных бытовых
условиях, повысить ее качество.
Всего в регионе будет развернуто
порядка 80 гериатрических коек, также планируется открытие геронтологического центра.
По статистике, в области проживают 308 тысяч человек старше 60 лет, старше 85 –
почти 22 тысячи.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 18:00
33 просмотров
2019.07.03 В Мышкинском районе пройдет фестиваль «Weekend истории»2019.07.03 В Ярославле состоялся спектакль с необычными актерами в главных ролях2019.07.03 Туристические возможности Ярославской области были представлены в Сергиевом Посаде2019.07.03 Для журналистов региона организован обучающий экспресс-курс «Социально ответственные медиа»2019.07.03 Предприятия региона получают финансовую поддержку в рамках нацпроекта по МСП опережающими темпами