​На



территории Ярославской области реализуется федеральная программа «Старшее поколение»



в рамках национального проекта «Демография», основные цели которой – создание условий



для активного долголетия, улучшение качества жизни и формирование у пациентов старшего



возраста мотивации к здоровому образу жизни. В терапевтическом отделении Центральной



городской больницы начали работать десять геронтологических коек.



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В настоящее время в связи с увеличением продолжительности жизни населения встает



вопрос создания новой модели оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого



возраста, а именно – развития геронтологической службы. С этой целью на базе Центральной



городской больницы были созданы два структурных подразделения. На амбулаторном этапе



– кабинет врача-гериатра, а на базе терапевтического отделения открыты 10 гериатрических



коек, – подчеркнула главный врач Центральной городской больницы Елена Коротова.



– Благодаря этому мы добились преемственности оказания медицинской помощи по профилю



«гериатрия» как на амбулаторном, так и на стационарном этапе.



Три



врача-терапевта Центральной городской больницы прошли обучение на базе Ярославского



государственного медицинского университета по профилю «гериатрия». Сейчас двое из



них работают в поликлинике, один в стационаре. Гериатр – это одновременно врач,



психолог и социальный работник. Он аккумулирует несколько видов помощи и должен



комплексно оценить геронтологические синдромы, социальный статус пациента, хронические



заболевания, риск осложнений основного или сопутствующего заболевания, а впоследствии



составить план реабилитационных мероприятий. Сейчас врачи-гериатры проводят методическую



работу со специалистами подразделений с целью своевременного выявления пациентов



геронтологического профиля.



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Оценивается не только физическое состояние пациента, но и психический статус, активность



в повседневной жизни, способность к самообслуживанию, – рассказала врач-гериатр Елена Егорова. – Наших



пациентов также осматривают узкие специалисты: окулист, невропатолог, отоларинголог.



Ближе к выписке мы даем рекомендации, которые касаются питания, активности в повседневной



жизни, физической активности, а также рекомендации по обеспечению и обустройству



быта. Цель нашего лечения – вернуть пациентов к активной жизни в обычных бытовых



условиях, повысить ее качество.



Всего в регионе будет развернуто



порядка 80 гериатрических коек, также планируется открытие геронтологического центра.



По статистике, в области проживают 308 тысяч человек старше 60 лет, старше 85 –



почти 22 тысячи.