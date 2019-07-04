​В Мышкине началось восстановление историко-культурной



территории, в которую входят усадьба Чистова, площадь у пристани и мыс Памятного



креста. Благоустройство началось с усадьбы купца Чистова. Федеральный грант на проведение



работ в размере 30 миллионов рублей город получил как один из победителей Всероссийского



конкурса малых городов и исторических поселений.



– Усадьба Чистовых – это одна из главных визитных



карточек города, после реставрации она станет краше, как и прилегающие постройки,



– подчеркнул советник губернатора, главный архитектор Ярославской области Михаил



Кудряшов. – Благоустройство территории всей усадьбы позволит создать единое культурное



и комфортное пространство для выставок, музейной функции, библиотеки, и каждый сможет



насладиться роскошным видом.



Благоустройство усадьбы состоит из нескольких этапов.



Запланированы ремонт кровли, фасада, восстановление старинной ограды с воротами.



Также предусмотрены организация туристических входов на территорию комплекса, озеленение



и благоустройство, установка освещения и малых архитектурных форм. На данный момент



подрядчик начал работы на объекте.



– Помимо непосредственно суммы гранта мы проработали



привлечение внебюджетных источников. За счет инвесторов уже полностью отремонтирована



крыша комплекса купеческой мельницы, также инвестор сделает ремонт теплотрассы,



которая проходит рядом с усадьбой, – отметила глава Мышкинского муниципального района



Ольга Минаева. – Эта территория востребована как у жителей, так и у гостей города.



Мы со своей стороны планируем здесь множество разнообразных мероприятий, в частности,



уже есть опыт проведения интерактивных игр.



Усадьба купца Тимофея Чистова построена во второй



четверти XIX века. В главном здании с 1991 года располагается Опочининская библиотека.



Другое здание – самая большая в городе мельница. Она работала вплоть до 70-х годов



прошлого века, и до сих пор ее механизмы в хорошем состоянии. В настоящее время



здесь располагаются музейные экспозиции. На территории усадьбы сохранились также



два деревянных флигеля традиционной для Мышкина начала XIX века архитектуры.



Справка



Всероссийский конкурс лучших проектов создания



комфортной городской среды впервые был проведен Министерством строительства и жилищно-коммунального



хозяйства Российской Федерации в 2018 году по поручению Президента РФ Владимира



Путина. В 2018 году от Ярославской области было подано семь заявок, все они были



допущены до финала, а Мышкин, Тутаев, Ростов и Переславль-Залесский вошли в число



победителей и получили средства на реализацию своих проектов. В 2019-м все заявки



от Ярославской области прошли в финал, по результатам которого в число победителей



вошел Данилов.