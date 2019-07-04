|Угличский район второй год подряд становится победителем
проекта «Рейтинг-76» и выигрывает губернаторский грант в размере 20 миллионов рублей.
В этом году часть средств была направлена на приобретение спортивного инвентаря
для единственной в стране профилирующей спортивной школы по кудо.
– Данная система оценки деятельности
власти на местах по ключевым направлениям позволяет оперативно и своевременно выявлять
проблемы районов, оценивать возможные риски в социально-экономическом
развитии, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области
Екатерина Троицкая. – «Рейтинг-76»
– проект, который направлен на здоровую конкуренцию между муниципальными районами.
А на средства гранта в регионе восстановили многие объекты.
Спортивная школа «Витязь» Угличского муниципального
района является единственной в стране профилирующей по кудо и осуществляет подготовку
по данному виду спорта. В спортивно-оздоровительных группах занимаются 36 человек.
Ежегодно спортсмены становятся призерами всероссийских, межрегиональных, региональных
соревнований, тренеры подготовили четырех мастеров спорта России и четырнадцать
кандидатов в мастера спорта.
– Приобретения, сделанные для нашей спортивной
школы, были очень необходимы. Обновление базы поможет нам в дальнейшем развитии
и в достижении более высоких результатов, – рассказал руководитель спортивной школы
«Витязь» Сергей Волков.
По словам главы Угличского муниципального района
Анатолия Курицина, большая часть денежных средств губернаторского гранта проекта
«Рейтинг-76» будет направлена на объекты социальной сферы, девять миллионов рублей
выделено для проведения ремонтных работ в учреждениях образования.
Справка
По итогам прошлого года общая сумма губернаторского гранта «Рейтинг-76» составила 50 миллионов
рублей, которые распределены между шестью муниципальными образованиями. Рейтингование проходило
по ключевым направлениям социально-экономического развития территорий: экономика,
сельское хозяйство, инфраструктура, экология, социальное развитие, муниципальное
управление и безопасность.
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