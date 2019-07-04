​Угличский район второй год подряд становится победителем



проекта «Рейтинг-76» и выигрывает губернаторский грант в размере 20 миллионов рублей.



В этом году часть средств была направлена на приобретение спортивного инвентаря



для единственной в стране профилирующей спортивной школы по кудо.



– Данная система оценки деятельности



власти на местах по ключевым направлениям позволяет оперативно и своевременно выявлять



проблемы районов, оценивать возможные риски в социально-экономическом



развитии, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области



Екатерина Троицкая. – «Рейтинг-76»



– проект, который направлен на здоровую конкуренцию между муниципальными районами.



А на средства гранта в регионе восстановили многие объекты.



Спортивная школа «Витязь» Угличского муниципального



района является единственной в стране профилирующей по кудо и осуществляет подготовку



по данному виду спорта. В спортивно-оздоровительных группах занимаются 36 человек.



Ежегодно спортсмены становятся призерами всероссийских, межрегиональных, региональных



соревнований, тренеры подготовили четырех мастеров спорта России и четырнадцать



кандидатов в мастера спорта.



– Приобретения, сделанные для нашей спортивной



школы, были очень необходимы. Обновление базы поможет нам в дальнейшем развитии



и в достижении более высоких результатов, – рассказал руководитель спортивной школы



«Витязь» Сергей Волков.



По словам главы Угличского муниципального района



Анатолия Курицина, большая часть денежных средств губернаторского гранта проекта



«Рейтинг-76» будет направлена на объекты социальной сферы, девять миллионов рублей



выделено для проведения ремонтных работ в учреждениях образования.



Справка



По итогам прошлого года общая сумма губернаторского гранта «Рейтинг-76» составила 50 миллионов



рублей, которые распределены между шестью муниципальными образованиями. Рейтингование проходило



по ключевым направлениям социально-экономического развития территорий: экономика,



сельское хозяйство, инфраструктура, экология, социальное развитие, муниципальное



управление и безопасность.