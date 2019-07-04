​Угличский район второй год подряд становится победителем

проекта «Рейтинг-76» и выигрывает губернаторский грант в размере 20 миллионов рублей.

В этом году часть средств была направлена на приобретение спортивного инвентаря

для единственной в стране профилирующей спортивной школы по кудо.

– Данная система оценки деятельности

власти на местах по ключевым направлениям позволяет оперативно и своевременно выявлять

проблемы районов, оценивать возможные риски в социально-экономическом

развитии, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области

Екатерина Троицкая. – «Рейтинг-76»

– проект, который направлен на здоровую конкуренцию между муниципальными районами.

А на средства гранта в регионе восстановили многие объекты.

Спортивная школа «Витязь» Угличского муниципального

района является единственной в стране профилирующей по кудо и осуществляет подготовку

по данному виду спорта. В спортивно-оздоровительных группах занимаются 36 человек.

Ежегодно спортсмены становятся призерами всероссийских, межрегиональных, региональных

соревнований, тренеры подготовили четырех мастеров спорта России и четырнадцать

кандидатов в мастера спорта.

– Приобретения, сделанные для нашей спортивной

школы, были очень необходимы. Обновление базы поможет нам в дальнейшем развитии

и в достижении более высоких результатов, – рассказал руководитель спортивной школы

«Витязь» Сергей Волков.

По словам главы Угличского муниципального района

Анатолия Курицина, большая часть денежных средств губернаторского гранта проекта

«Рейтинг-76» будет направлена на объекты социальной сферы, девять миллионов рублей

выделено для проведения ремонтных работ в учреждениях образования.

Справка

По итогам прошлого года общая сумма губернаторского гранта «Рейтинг-76» составила 50 миллионов

рублей, которые распределены между шестью муниципальными образованиями. Рейтингование проходило

по ключевым направлениям социально-экономического развития территорий: экономика,

сельское хозяйство, инфраструктура, экология, социальное развитие, муниципальное

управление и безопасность.

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