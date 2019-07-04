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тысячи гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения были введены в оборот в



Ярославской области за первое полугодие. Такие результаты были озвучены сегодня



на заседании оперативного штаба, который проходил совместно с муниципальными районами



в режиме видео-конференц-связи.



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Введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения остается



одной из приоритетных задач агропромышленного комплекса региона, – отметила исполняющая



обязанности директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области



Валентина Шишина. – Для возмещения части фактически понесенных затрат на проведение



культуртехнических мероприятий на выбывших сельхозугодьях предоставляются субсидии.



Их размер может составлять до 60 процентов. Всего на эти цели в текущем году выделено



62,5 миллиона рублей.



настоящий момент лидерами по введению в оборот неиспользуемых сельхозугодий являются



Ярославский и Первомайский муниципальные районы. По информации органов местного



самоуправления, работы по освоению неиспользуемых земель запланированы и на вторую



часть года, когда придет время сеять озимые.



Также



в ходе совещания обсудили итоги ярового сева. Всего под яровые было занято 78,5



тысячи гектаров, при этом 13 районов области засеяли больше запланированного. Как



отметила Валентина Шишина, впервые за несколько лет отмечен рост сева зерновых и



зернобобовых. На 20 процентов по отношению к прошлому году вырос посев льна-долгунца,



на 60 процентов – масличных культур, на 27 процентов – овощей открытого грунта.