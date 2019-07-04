​4 июля Андрей Шабалин проверил условия пребывания детей и меры, принятые для обеспечения их безопасности, в оздоровительном лагере имени Горького, который располагается в Гаврилов-Ямском районе.



– Губернатором области Дмитрием Мироновым была поставлена задача обеспечить безопасный и комфортный отдых детей региона, – сказал Андрей Шабалин. – Сейчас у всех загородных лагерей имеются паспорта безопасности. В целях антитеррористической защищенности все они обеспечены круглосуточной охраной, частично – кнопками экстренного вызова полиции и круглосуточным видеонаблюдением. Главное управление МЧС России по Ярославской области проводит регулярные проверки детских загородных оздоровительных учреждений региона.



В этом году на базе детского лагеря имени Горького начал реализовываться проект «Артек Ярославии». Здесь работают ярославские студенты, прошедшие трехмесячную стажировку в международном детском центре «Артек», и вожатые из самого МДЦ. Под их контролем реализуются программы дополнительного образования, сертифицированные по стандартам «Артека». Сейчас в лагере отдыхают почти 500 детей в возрасте от 6 до 17 лет. На территории имеются крытый спортивный зал, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, кинозал, библиотека, дискозал, помещения для занятий в творческих объединениях.



Всего в 2019 году на территории региона работает более 500 летних лагерей, где смогут отдохнуть свыше 60 тысяч детей, из которых 50 тысяч – при поддержке областного бюджета. На организацию отдыха и оздоровления в нем предусмотрено 168 миллионов рублей, из местных бюджетов – более 38 миллионов. Кроме того, в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на укрепление материально-технической базы загородных лагерей направлено 26 миллионов рублей.



Также по инициативе управления по социальной и демографической политике Правительства области и ГУ МЧС России по Ярославской области совместно с управлением МВД по Ярославской области, управлением ГИБДД УМВД России по Ярославской области в целях воспитания у детей культуры безопасного поведения на природе и в бытовых условиях в лагерях проводится акция «Территория безопасности». В летний период она проходит на базе семи загородных лагерей. В ней планируется задействовать более 2300 детей.