​В Ростове Великом с 12 по 14 июля в шестой раз пройдет фестиваль ростовской финифти и народных промыслов. Основной площадкой мероприятия станет территория музея-заповедника «Ростовский кремль».



– Ростовская финифть – гордость Ярославской области и имеет культурно-историческое значение для всей России, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Недаром изделия из финифти являются одними из самых востребованных туристических сувениров. Ростовский фестиваль уже традиционно позволяет познакомиться с лучшими образцами этого и других промыслов страны.



В программу фестиваля «Ростовская финифть и народные промыслы» включена выставка работ, выполненных в разных техниках живописи по эмали. Свои произведения представят члены регионального отделения Союза художников России из Ростова и Ярославля, а также приглашенные гости, в числе которых – мастера Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, эмальер из Великобритании Джилли Бирони и один из самых известных российских художников-монументалистов и скульпторов Зураб Церетели. 12 июля в Белой палате музея-заповедника «Ростовский кремль» пройдет награждение лучших живописцев по эмали.



В фестивальные дни на территории музея-заповедника «Ростовский кремль» будет работать ярмарка изделий из художественной эмали. Для гостей мероприятия пройдут мастер-классы по росписи изделий в технике ростовской финифти, по изготовлению музейной открытки, а также концерты колокольного звона. 13 июля в Митрополичьем саду состоится концертная программа «Посвящение Клавдии Шульженко» государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко.



Кроме того, в рамках фестиваля можно будет познакомиться с выставкой произведений декоративно-прикладного искусства «Тайна красоты русской эмали». В ее экспозиции – собрание металлопластики XVII – начала XX века, декорированной эмали. Большая часть коллекции сформировалась до революции. В советский период это собрание демонстрировалось лишь отдельными произведениями. В расширенном формате экспозиция предстанет впервые. Будет выставлено более 80 предметов, в числе которых разнообразные кресты, оклады икон, иконки-персоналии и складни. Среди них – редкие образцы эмалей XVII века работы мастеров Московской оружейной палаты.



Подробно с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте музея-заповедника «Ростовский кремль»: https://www.rostmuseum.ru/.