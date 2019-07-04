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июля в регионах России проходят траурные мероприятия в память о 14 моряках, погибших



1 июля в результате пожара на глубоководном аппарате при изучении придонного пространства



и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России.



Губернатор



области Дмитрий Миронов, члены Правительства и руководители силовых структур возложили



цветы к памятнику подводной лодке «Ярославский комсомолец» на Тверицкой набережной.



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Сегодня вместе со всеми почтили память моряков-подводников, погибших в результате



пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Выражаю соболезнования



семьям погибших, это большая потеря для флота России. Ярославская область скорбит



вместе со всей страной, – сказал Дмитрий Миронов.



Также



сегодня члены общественных организаций провели гражданскую акцию памяти. Представители



Российского союза ветеранов Афганистана, Союза десантников, ярославского отделения



Российского военно-исторического общества и жители Ярославля возложили цветы к памятнику



ярославцу Валерию Харитонову, совершившему свой подвиг 4 июля 1961 года, тем самым



выразив свою скорбь и соболезнования семьям погибших.



На



месте траурного мероприятия и в храме Зосимы и Савватия были проведены молебны по



погибшим героям-подводникам.