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июля в регионах России проходят траурные мероприятия в память о 14 моряках, погибших

1 июля в результате пожара на глубоководном аппарате при изучении придонного пространства

и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России.

Губернатор

области Дмитрий Миронов, члены Правительства и руководители силовых структур возложили

цветы к памятнику подводной лодке «Ярославский комсомолец» на Тверицкой набережной.



Сегодня вместе со всеми почтили память моряков-подводников, погибших в результате

пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Выражаю соболезнования

семьям погибших, это большая потеря для флота России. Ярославская область скорбит

вместе со всей страной, – сказал Дмитрий Миронов.

Также

сегодня члены общественных организаций провели гражданскую акцию памяти. Представители

Российского союза ветеранов Афганистана, Союза десантников, ярославского отделения

Российского военно-исторического общества и жители Ярославля возложили цветы к памятнику

ярославцу Валерию Харитонову, совершившему свой подвиг 4 июля 1961 года, тем самым

выразив свою скорбь и соболезнования семьям погибших.

На

месте траурного мероприятия и в храме Зосимы и Савватия были проведены молебны по

погибшим героям-подводникам.

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