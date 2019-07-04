|4
июля в регионах России проходят траурные мероприятия в память о 14 моряках, погибших
1 июля в результате пожара на глубоководном аппарате при изучении придонного пространства
и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России.
Губернатор
области Дмитрий Миронов, члены Правительства и руководители силовых структур возложили
цветы к памятнику подводной лодке «Ярославский комсомолец» на Тверицкой набережной.
–
Сегодня вместе со всеми почтили память моряков-подводников, погибших в результате
пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Выражаю соболезнования
семьям погибших, это большая потеря для флота России. Ярославская область скорбит
вместе со всей страной, – сказал Дмитрий Миронов.
Также
сегодня члены общественных организаций провели гражданскую акцию памяти. Представители
Российского союза ветеранов Афганистана, Союза десантников, ярославского отделения
Российского военно-исторического общества и жители Ярославля возложили цветы к памятнику
ярославцу Валерию Харитонову, совершившему свой подвиг 4 июля 1961 года, тем самым
выразив свою скорбь и соболезнования семьям погибших.
На
месте траурного мероприятия и в храме Зосимы и Савватия были проведены молебны по
погибшим героям-подводникам.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:15
33 просмотров
2019.07.04 Строительство ФОКа в Дзержинском районе Ярославля идет в соответствии с графиком работ2019.07.04 Специалисты проведут дополнительное обследование состояния Добрынинского моста в Ярославле2019.07.04 Содержание контейнерных площадок проверили сразу в нескольких районах Ярославля 2019.07.04 В регионе проходит III всероссийский межвузовский GxP-саммит2019.07.04 Зураб Церетели станет специальным гостем на фестивале ростовской финифти и народных промыслов