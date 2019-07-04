​В Ярославле стартовал III всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперед». Это профессиональный конкурс для российских и иностранных студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям в области фармацевтики и биотехнологий. В мероприятии принимают участие более 340 человек из ведущих вузов семнадцати стран: России, стран Азии, Африки, Европы, Северной Америки и СНГ. Для них в течение трех дней будут организованы презентации, экскурсии и встречи с ведущими отечественными и мировыми фармацевтическими производителями.



– Основная цель саммита – дать талантливым и перспективным ребятам возможность найти то место работы, где они смогут максимально эффективно приложить свои знания, умения и расти профессионально, а нашим предприятиям – подыскать для себя хороших сотрудников, – сказал Максим Авдеев. – Ярославский фармкластер является одним из самых мощных в стране и испытывает потребность в высококвалифицированных кадрах. На площадке саммита участники смогут пообщаться с представителями руководства и HR-подразделений фармацевтических компаний, познакомиться с вакансиями потенциальных работодателей.



На фармбизнес-навигаторе «Россия – страна открытых возможностей» представлены стенды фармацевтических компаний: «Фармимэкс», MSD, «Фармстандарт», «Оболенское», «Р-Фарм», «Соттекс», «Герофарм» и других. Благодаря этому студенты получают максимум информации о востребованных профессиях и вакансиях, о фармпредприятиях и карьерных возможностях.



Участники саммита прошли предварительный отбор, презентовав свои проекты или стартапы. Лучшие будут представлены сегодня членам экспертного совета, а 5 июля состоится награждение победителей. Они получат ценные призы и денежные сертификаты.



– Молодые ученые и разработчики активно представляют инновационные проекты, нацеленные на повышение качества жизни людей, – отметил председатель экспертного совета саммита, директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Владислав Шестаков. – И совместная задача регуляторов, производителей и экспертов – вовремя поддержать такие проекты. На GxP-саммите открываются широкие перспективы для талантливой молодежи.



Справка



Саммит проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Ярославской области и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик». Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Путеводная звезда», соорганизатор – ООО «Деловая столица».