|Межведомственный
рейд прошел в Ярославле и поселке Щедрино. Специалисты департаментов охраны окружающей
среды и природопользования, госжилнадзора, региональной инспекции административно-технического
надзора, Роспотребнадзора, представители регионального оператора и районной
администрации проинспектировали содержание контейнерных площадок.
–
Практика межведомственного взаимодействия наиболее эффективна в данном случае, поскольку
каждая из структур имеет ряд разграниченных полномочий. Межведомственный формат
рейдов дает возможность выявить и пресечь максимальное количество нарушений, – пояснил
первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования
Станислав Малыгин.
По
сведениям департамента государственного жилищного надзора Ярославской области, с
начала года поступило порядка 30 обращений жителей по вопросам ненадлежащей уборки
контейнерных площадок, находящихся на придомовых территориях, ответственность за
содержание которых несут управляющие компании. За первое полугодие инспекцией административно-технического
надзора выявлено 139 фактов нарушений требований правил благоустройства при содержании
территорий, прилегающих к контейнерным площадкам.
–
В ходе сегодняшнего рейда был выявлен ряд нарушений. Прежде всего это неудовлетворительное
оборудование мест накопления ТКО. Факт захламления территории выявили всего в двух
случаях, – отметил главный эксперт комитета экологического надзора департамента
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.
– Уборку большинства территорий контейнерных площадок можно оценить как удовлетворительную,
а содержимое контейнеров вывезено в срок.
Кодекс административных правонарушений РФ в июне были внесены изменения: увеличены
штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению,
транспортировке, обработке и утилизации отходов. Для граждан они предусмотрены до
5 тысяч рублей, для юрлиц – до 400 тысяч. При повторном нарушении в течение года
штрафные санкции могут достигать 6 тысяч рублей для граждан и 600 тысяч – для юрлиц.
Своевременный
вывоз отходов с мест их складирования – задача единого регионального оператора,
а содержание контейнерных площадок в надлежащем состоянии – обязанность собственника
земли, на которой они расположены.
фактах несвоевременного вывоза отходов необходимо сообщить на горячую линию регионального
оператора в сфере обращения с ТКО: (4852) 23-38-00, 20-72-02 или по телефонам местной
ЕДДС.
Если
объект находится на муниципальном участке, при нарушениях необходимо обращаться
в управление Роспотребнадзора (телефоны: 8-800-555-49-43, 8-800-100-10-76, 8 (4852)
73-70-19) либо в инспекцию административно-технического надзора – (4852) 67-42-65.
случае если контейнерная площадка – на придомовой территории, за ее содержание несет
ответственность управляющая организация. При нарушениях жители могут обратиться
в департамент государственного жилищного надзора по телефону горячей линии – (4852)
78-56-52.
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