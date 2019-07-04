​Межведомственный



рейд прошел в Ярославле и поселке Щедрино. Специалисты департаментов охраны окружающей



среды и природопользования, госжилнадзора, региональной инспекции административно-технического



надзора, Роспотребнадзора, представители регионального оператора и районной



администрации проинспектировали содержание контейнерных площадок.



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Практика межведомственного взаимодействия наиболее эффективна в данном случае, поскольку



каждая из структур имеет ряд разграниченных полномочий. Межведомственный формат



рейдов дает возможность выявить и пресечь максимальное количество нарушений, – пояснил



первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования



Станислав Малыгин.



По



сведениям департамента государственного жилищного надзора Ярославской области, с



начала года поступило порядка 30 обращений жителей по вопросам ненадлежащей уборки



контейнерных площадок, находящихся на придомовых территориях, ответственность за



содержание которых несут управляющие компании. За первое полугодие инспекцией административно-технического



надзора выявлено 139 фактов нарушений требований правил благоустройства при содержании



территорий, прилегающих к контейнерным площадкам.



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В ходе сегодняшнего рейда был выявлен ряд нарушений. Прежде всего это неудовлетворительное



оборудование мест накопления ТКО. Факт захламления территории выявили всего в двух



случаях, – отметил главный эксперт комитета экологического надзора департамента



охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.



– Уборку большинства территорий контейнерных площадок можно оценить как удовлетворительную,



а содержимое контейнеров вывезено в срок.



Кодекс административных правонарушений РФ в июне были внесены изменения: увеличены



штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению,



транспортировке, обработке и утилизации отходов. Для граждан они предусмотрены до



5 тысяч рублей, для юрлиц – до 400 тысяч. При повторном нарушении в течение года



штрафные санкции могут достигать 6 тысяч рублей для граждан и 600 тысяч – для юрлиц.



Своевременный



вывоз отходов с мест их складирования – задача единого регионального оператора,



а содержание контейнерных площадок в надлежащем состоянии – обязанность собственника



земли, на которой они расположены.



фактах несвоевременного вывоза отходов необходимо сообщить на горячую линию регионального



оператора в сфере обращения с ТКО: (4852) 23-38-00, 20-72-02 или по телефонам местной



ЕДДС.



Если



объект находится на муниципальном участке, при нарушениях необходимо обращаться



в управление Роспотребнадзора (телефоны: 8-800-555-49-43, 8-800-100-10-76, 8 (4852)



73-70-19) либо в инспекцию административно-технического надзора – (4852) 67-42-65.



случае если контейнерная площадка – на придомовой территории, за ее содержание несет



ответственность управляющая организация. При нарушениях жители могут обратиться



в департамент государственного жилищного надзора по телефону горячей линии – (4852)



78-56-52.