​Межведомственный

рейд прошел в Ярославле и поселке Щедрино. Специалисты департаментов охраны окружающей

среды и природопользования, госжилнадзора, региональной инспекции административно-технического

надзора, Роспотребнадзора, представители регионального оператора и районной

администрации проинспектировали содержание контейнерных площадок.



Практика межведомственного взаимодействия наиболее эффективна в данном случае, поскольку

каждая из структур имеет ряд разграниченных полномочий. Межведомственный формат

рейдов дает возможность выявить и пресечь максимальное количество нарушений, – пояснил

первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования

Станислав Малыгин.

По

сведениям департамента государственного жилищного надзора Ярославской области, с

начала года поступило порядка 30 обращений жителей по вопросам ненадлежащей уборки

контейнерных площадок, находящихся на придомовых территориях, ответственность за

содержание которых несут управляющие компании. За первое полугодие инспекцией административно-технического

надзора выявлено 139 фактов нарушений требований правил благоустройства при содержании

территорий, прилегающих к контейнерным площадкам.



В ходе сегодняшнего рейда был выявлен ряд нарушений. Прежде всего это неудовлетворительное

оборудование мест накопления ТКО. Факт захламления территории выявили всего в двух

случаях, – отметил главный эксперт комитета экологического надзора департамента

охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.

– Уборку большинства территорий контейнерных площадок можно оценить как удовлетворительную,

а содержимое контейнеров вывезено в срок.

Кодекс административных правонарушений РФ в июне были внесены изменения: увеличены

штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению,

транспортировке, обработке и утилизации отходов. Для граждан они предусмотрены до

5 тысяч рублей, для юрлиц – до 400 тысяч. При повторном нарушении в течение года

штрафные санкции могут достигать 6 тысяч рублей для граждан и 600 тысяч – для юрлиц.

Своевременный

вывоз отходов с мест их складирования – задача единого регионального оператора,

а содержание контейнерных площадок в надлежащем состоянии – обязанность собственника

земли, на которой они расположены.

фактах несвоевременного вывоза отходов необходимо сообщить на горячую линию регионального

оператора в сфере обращения с ТКО: (4852) 23-38-00, 20-72-02 или по телефонам местной

ЕДДС.

Если

объект находится на муниципальном участке, при нарушениях необходимо обращаться

в управление Роспотребнадзора (телефоны: 8-800-555-49-43, 8-800-100-10-76, 8 (4852)

73-70-19) либо в инспекцию административно-технического надзора – (4852) 67-42-65.

случае если контейнерная площадка – на придомовой территории, за ее содержание несет

ответственность управляющая организация. При нарушениях жители могут обратиться

в департамент государственного жилищного надзора по телефону горячей линии – (4852)

78-56-52. 

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