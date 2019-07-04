​Движение по Добрынинскому мосту в Ярославле частично ограничено в связи с провалом деформационного шва, который произошел накануне вечером. Схемы маршрутов городского общественного транспорта полностью отработаны, и все изменения движения пассажирского транспорта размещены на сайте Яргортранса. Аварийный участок будет дополнительно обследован специалистами, после чего будет принято решение о снятии или сохранении ограничения движения транспортных средств. Еще в 2012 году по результатам испытаний было установлено предаварийное состояние самого путепровода и аварийное – отдельных его частей, в частности пролетных строений.



– Проблема стала решаться в конце прошлого года, когда губернатор Дмитрий Миронов обратился за поддержкой к Президенту Владимиру Путину, сообщив о необходимости ремонта моста, – рассказал директор департамента дорожного хозяйства области Евгений Моисеев. – По итогам встречи было принято решение о выделении 250 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт путепровода. Городом была скорректирована ранее разработанная проектная документация, сейчас ее проверка завершена, получено положительное заключение госэкспертизы.



Сейчас готовятся документы для прохождения конкурсных процедур и определения подрядчика. Заключение контракта на выполнение работ планируется в августе этого года. Проект предусматривает замену деформационных швов, перильных ограждений и освещения, укрепление пролетных строений. Возле жилых домов со стороны Ленинского района будут установлены шумозащитные экраны.



– В настоящий момент, чтобы не произошло никаких неприятных ситуаций, Добрынинский путепровод частично перекрыт, – сообщил мэр Ярославля Владимир Волков. – Путь объезда – это Республиканский проезд. Информационные щиты и знаки будут расставлены, сотрудники ГИБДД также подскажут водителям, как объехать. Просьба двигаться по тем направлениям, которые функционируют.



Добрынинский путепровод протяженностью 601 метр построен в 1985 году. Он обеспечивает транспортное сообщение центральной части Ярославля с промышленным и жилым секторами Дзержинского района.