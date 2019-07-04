​4 июля директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный и депутаты Ярославской областной Думы Николай Александрычев и Александр Гончаров проверили ход строительства самого большого в области физкультурно-оздоровительного комплекса – в Дзержинском районе Ярославля. На данный момент выполнены работы по устройству фундамента и цокольных панелей, систем канализации и подпорных стенок ледового поля. Ведутся работы по монтажу каркаса здания, армированию и бетонированию лестничных пролетов и клеток, устройству плит пола.



– Строительство этого объекта осуществляется в рамках соглашения между губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по программе «Газпром – детям», – сказал Сергей Панчишный. – В течение ближайших двух лет в регионе появится пять физкультурно-оздоровительных комплексов: в Угличе, Переславле-Залесском, Семибратове, а также два в Ярославле.



Площадь будущего ФОКа составит 9 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено создание ледовой арены, двух бассейнов – размером 25 на 16 метров и 10 на 6 метров, спортивного и тренажерного залов, зала для занятий единоборствами, аэробикой, художественной гимнастикой и хореографией. Срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2020 года.