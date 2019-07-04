​Информация о федеральных государственных гражданских служащих Минюста России, ответственных за рассмотрение обращений граждан и организаций.



1. Директор Департамента организации и контроля Минюста России - Чумаков Андрей Владимирович.2. Заместитель директора Департамента организации и контроля Минюста России - Макарова Ирина Валерьевна.3. Начальник отдела по работе с обращениями граждан и организаций Департамента организации и контроля Минюста России - Филимонов Сергей Борисович.Телефон отдела по работе с обращениями граждан и организаций: +7 (495) 955 57 73Официальный сайт Министерства юстиции России https://minjust.ru