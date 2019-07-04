​12 июля в общественной приемной губернатора член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Каграманян проведет личный прием граждан.



Записаться на прием можно будет по адресу: улица Трефолева, 20г. Запись осуществляется с 8 по 11 июля как лично, так и по телефону 30-56-38 – с 14.00 до 16.00.