|12 июля в общественной приемной губернатора член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Каграманян проведет личный прием граждан.
Записаться на прием можно будет по адресу: улица Трефолева, 20г. Запись осуществляется с 8 по 11 июля как лично, так и по телефону 30-56-38 – с 14.00 до 16.00.
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