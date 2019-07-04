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Твери в рамках национального туристского форума «Реки России» состоялось подведение
итогов окружного этапа Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В результате
голосования тринадцать работ ярославских мастеров будут представлены в финале.
–
Сувенирная продукция – важная часть туристической индустрии. Гости хотят увозить
с собой необычные вещи, которые будут напоминать о поездке в наш регион, – отметила
директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Сувениры должны
отражать особенности территории, ее уникальность, традиции. В Ярославской области
много талантливых людей, работающих в этой сфере, и конкурс является хорошим инструментом
для развития новых идей.
Всего
на конкурс в этом году поступило 436 работ из 31 региона страны. Ярославские работы
стали финалистами в номинациях «Этнографический сувенир», «Сувенир города», «Сувенир
музея», «Сувенир-игрушка» и «Идея туристического сувенира». Среди победителей –
подвеска и серьги на тему «Слово о полку Игореве», новогодняя салфетка с зажимом,
посвященная «НаШествию Дедов Морозов», книжка-раскраска «В гостях у Маши», деревянные
пазлы «Дед Мазай и зайцы», линейка сувениров росписи по эмали «Финифть» и другие.
Жюри
конкурса, оценивая работы, учитывало целый ряд критериев: соответствие номинации,
использование художественно-стилевых особенностей территории, качество и оригинальность
сувенира и упаковки, возможность массового изготовления и соответствие ценовой категории.
–
Каждый раз здесь появляются интересные новинки. Не одинаковые сувениры в разных
упаковках, а именно новые интересные предметы, которые хочется взять как напоминание
о событии, о городе и о регионе, – подчеркнула член экспертного совета конкурса
Елена Сургуладзе.
Общенациональный
финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2019 года пройдет в октябре
в Саратове.
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