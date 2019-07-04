​В

Твери в рамках национального туристского форума «Реки России» состоялось подведение

итогов окружного этапа Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского

федеральных округов всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В результате

голосования тринадцать работ ярославских мастеров будут представлены в финале.



Сувенирная продукция – важная часть туристической индустрии. Гости хотят увозить

с собой необычные вещи, которые будут напоминать о поездке в наш регион, – отметила

директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Сувениры должны

отражать особенности территории, ее уникальность, традиции. В Ярославской области

много талантливых людей, работающих в этой сфере, и конкурс является хорошим инструментом

для развития новых идей.

Всего

на конкурс в этом году поступило 436 работ из 31 региона страны. Ярославские работы

стали финалистами в номинациях «Этнографический сувенир», «Сувенир города», «Сувенир

музея», «Сувенир-игрушка» и «Идея туристического сувенира». Среди победителей –

подвеска и серьги на тему «Слово о полку Игореве», новогодняя салфетка с зажимом,

посвященная «НаШествию Дедов Морозов», книжка-раскраска «В гостях у Маши», деревянные

пазлы «Дед Мазай и зайцы», линейка сувениров росписи по эмали «Финифть» и другие.

Жюри

конкурса, оценивая работы, учитывало целый ряд критериев: соответствие номинации,

использование художественно-стилевых особенностей территории, качество и оригинальность

сувенира и упаковки, возможность массового изготовления и соответствие ценовой категории.



Каждый раз здесь появляются интересные новинки. Не одинаковые сувениры в разных

упаковках, а именно новые интересные предметы, которые хочется взять как напоминание

о событии, о городе и о регионе, – подчеркнула член экспертного совета конкурса

Елена Сургуладзе.

Общенациональный

финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2019 года пройдет в октябре

в Саратове.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
23 минуты назад
7 просмотров
2019.07.05 Член Совета Федерации Игорь Каграманян проведет прием граждан Ярославской области
2019.07.05 Информация о федеральных государственных гражданских служащих Минюста России, ответственных за рассмотрение обращений граждан и
2019.07.04 Строительство ФОКа в Дзержинском районе Ярославля идет в соответствии с графиком работ
2019.07.04 Специалисты проведут дополнительное обследование состояния Добрынинского моста в Ярославле
2019.07.04 Содержание контейнерных площадок проверили сразу в нескольких районах Ярославля