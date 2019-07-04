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Твери в рамках национального туристского форума «Реки России» состоялось подведение



итогов окружного этапа Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского



федеральных округов всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В результате



голосования тринадцать работ ярославских мастеров будут представлены в финале.



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Сувенирная продукция – важная часть туристической индустрии. Гости хотят увозить



с собой необычные вещи, которые будут напоминать о поездке в наш регион, – отметила



директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Сувениры должны



отражать особенности территории, ее уникальность, традиции. В Ярославской области



много талантливых людей, работающих в этой сфере, и конкурс является хорошим инструментом



для развития новых идей.



Всего



на конкурс в этом году поступило 436 работ из 31 региона страны. Ярославские работы



стали финалистами в номинациях «Этнографический сувенир», «Сувенир города», «Сувенир



музея», «Сувенир-игрушка» и «Идея туристического сувенира». Среди победителей –



подвеска и серьги на тему «Слово о полку Игореве», новогодняя салфетка с зажимом,



посвященная «НаШествию Дедов Морозов», книжка-раскраска «В гостях у Маши», деревянные



пазлы «Дед Мазай и зайцы», линейка сувениров росписи по эмали «Финифть» и другие.



Жюри



конкурса, оценивая работы, учитывало целый ряд критериев: соответствие номинации,



использование художественно-стилевых особенностей территории, качество и оригинальность



сувенира и упаковки, возможность массового изготовления и соответствие ценовой категории.



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Каждый раз здесь появляются интересные новинки. Не одинаковые сувениры в разных



упаковках, а именно новые интересные предметы, которые хочется взять как напоминание



о событии, о городе и о регионе, – подчеркнула член экспертного совета конкурса



Елена Сургуладзе.



Общенациональный



финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2019 года пройдет в октябре



в Саратове.