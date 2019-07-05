​В рамках первого всероссийского конкурса профессионального мастерства «Кадастровый марафон – 2019/2022» в регионе выберут лучшего кадастрового инженера. Ярославский турнир откроет марафон, эстафету которого подхватят Ленинградская и Новгородская области и далее крупнейшие регионы страны.



– От качества работы кадастровых инженеров во многом зависит обеспечение защиты имущественных прав граждан, – сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Проведение конкурса дает возможность кадастровым инженерам не только продемонстрировать, но и проверить свои знания и навыки. Конкурсные задания составлены с учетом специфики практической работы специалистов, на это сделан значительный упор.



В турнире могут принимать участие граждане, являющиеся кадастровыми инженерами в соответствии с требованиями федерального закона «О кадастровой деятельности», без ограничений по полу, возрасту и стажу работы, являющиеся членами ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» и осуществляющие профессиональную деятельность на территории Ярославской области.



– Ярославский турнир является пилотным этапом конкурса профессионального мастерства кадастровых инженеров «Кадастровый марафон – 2019/2022», – рассказала генеральный директор А СРО «Кадастровые инженеры», председатель образовательно-методической коллегии ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров» Марина Петрушина. – Он проводится в целях повышения профессионального мастерства и престижности профессии, развития творческой инициативы и новаторства, создания стимулов к совершенствованию профессионализма в работе, расширения диапазона профессионального общения, распространения лучших форм и методов работы, а также в целях выявления наиболее подготовленных и одаренных кадастровых инженеров.



Итоги конкурса будут подведены 25 июля в Правительстве Ярославской области в рамках конференции, приуроченной к профессиональному празднику – Дню кадастрового инженера. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, а также подготовить ответы на конкурсные задания. Более подробную информацию о проведении «Кадастрового марафона – 2019» можно найти на официальном сайте А СРО «Кадастровые инженеры» по ссылке: https://www.roscadastre.ru/news/4099333/.