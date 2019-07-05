​11 – 13 сентября в регионе состоится IV ярославский чемпионат «Абилимпикс» – это соревнования профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Сейчас заявки на участие в нем подали 58 студентов, 50 школьников и 17 специалистов.



– Наша область включилась в движение «Абилимпикс» в 2016 году. С тех пор мы ежегодно проводим региональные соревнования и сумели завоевать пять медалей на чемпионатах всероссийского уровня, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – «Абилимпикс» способствует решению проблем социальной адаптации инвалидов, профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. В этом году мы планируем не только увеличить количество участников и площадок проведения чемпионата, но и почти в два раза – до двадцати двух – увеличить количество соревновательных компетенций.



К участию в IV ярославском чемпионате приглашаются школьники, студенты и специалисты в возрасте от 14 до 65 лет с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Также планируется проведение соревнований «Дети «Абилимпикс» – для участников в возрасте до 14 лет по компетенциям «Объемное рисование 3D-ручкой» и изобразительное искусство «Рисуем будущее».



В региональном центре развития движения «Абилимпикс» 60 слушателей – будущих экспертов IV ярославского чемпионата – завершили обучение по дополнительной профессиональной программе «Содержательно-технологические и методические основы экспертирования конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью». Среди экспертов – представители образовательных организаций, работодателей, общественных организаций инвалидов. В этом году число экспертов пополнил и победитель IV национального чемпионата, обладатель золотой медали в компетенции «Массаж» ярославец Андрей Шелаков.



В соревновательную программу «Абилимпикса» для школьников добавятся столярное дело, выпечка хлебобулочных изделий и недавно появившееся в чемпионатном движении изготовление прототипов. Также сохранятся такие компетенции, как робототехника, ремонт обуви, резьба по дереву и шитье.



Студенты будут соревноваться не только в слесарном, малярном и поварском деле, торговле, кирпичной кладке и анимации, но и в бухучете, ремонте и обслуживании автомобилей, обработке текста и издательском деле. В категории «Специалисты», где выступают люди с инвалидностью в возрасте до 65 лет, среди компетенций – лозоплетение, гончарное дело, медицинский и социальный уход, массаж и предпринимательство.



Программа IV ярославского чемпионата «Абилимпикс» будет также включать профориентационную, деловую, выставочную и культурную части.



Всем, кто хочет присоединиться к развитию движения «Абилимпикс» в Ярославской области, обращаться по адресу электронной почты:abilympics76@yandex.ru.