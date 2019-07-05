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июля губернатор области Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с главой администрации



Рыбинского муниципального района Татьяной Смирновой. По итогам оценки



деятельности городских округов и муниципальных районов «Рейтинг-76» за первый квартал



текущего года Рыбинский район занял четвертую позицию в регионе. В направлениях



«Экономика» и «Муниципальное управление» он занимает лидирующую позицию. В прошлом



году район победил в номинации «Прорыв года».



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Рыбинский район имеет хорошие перспективы к устойчивому развитию, у него удобная



транспортная инфраструктура, выгодное географическое расположение, высокая туристическая



привлекательность. Поэтому у вас много возможностей для роста, – подчеркнул Дмитрий



Миронов.



Основным



вопросом для обсуждения стало социально-экономическое развитие района. Как отметила



его глава, у района большой ресурсный потенциал, в структуре экономики преобладают



сельскохозяйственные предприятия – почти 18 процентов. На территории располагаются



две крупнейшие птицефабрики – ОАО «Волжанин» и ОАО «Ярославский бройлер», которые



являются основными инвесторами.



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В прошлом году доходная часть бюджета муниципального района увеличилась почти на



18,5 процента. Большое значение мы уделяем формированию бюджета для успешного социально-экономического



развития. Благодаря сотрудничеству администрации района с Правительством области



в организации претензионной работы по пополнению налоговых доходов удалось добиться



положительного результата по увеличению доходной части бюджета, – сказала Татьяна



Смирнова.



Одной



из основных тем встречи стала реализация губернаторского проекта «Решаем вместе!»,



направленного на формирование комфортной среды для проживания граждан на территории



района, в составе которого 11 сельских поселений и 596 населенных пунктов. В рамках



проекта в прошлом году в районе было отремонтировано шесть дворовых территорий и



две общественные. В этом году произошло увеличение финансирования по проекту, в



текущем году Рыбинским районом будет освоено 27 миллионов рублей. Они будут направлены



на комплексное благоустройство с заменой коммунальной инфраструктуры трех дворовых



и девяти общественных территорий в различных сельских поселениях.



Дмитрий



Миронов обсудил с главой района проблемные вопросы по строительству и модернизации



объектов ЖКХ. Татьяна Смирнова доложила, что ситуация благополучная, за последние



годы модернизировано и построено 15 объектов. Завершены строительство артезианской



скважины с установкой обезжелезивания воды и прокладка водопровода в деревне Демино



Рыбинского района, отремонтировано 32 общественных колодца. В этом году будет построена



еще одна артезианская скважина в деревне Кушляево. Важный объект, который будет



построен по программе «Оздоровление Волги», – напорный коллектор от деревни Дюдьково



до Рыбинска.



Также



глава Рыбинского муниципального района рассказала о ситуации в районе с обеспечением



доступности социальных программ и реализацией проектов в сфере образования и здравоохранения.



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Президент Российской Федерации перед органами власти поставил конкретные задачи



по реализации национальных проектов. Выступая с посланием Федеральному Собранию,



Владимир Путин подчеркнул, что все заявленные цели должны быть достигнуты в намеченные



сроки, – сказал Дмитрий Миронов. – Прошу держать вопросы реализации национальных



проектов под личным контролем.



Татьяна



Смирнова сообщила, что в муниципальном районе существует дорожная карта по исполнению



каждого национального проекта.