|5
июля губернатор области Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с главой администрации
Рыбинского муниципального района Татьяной Смирновой. По итогам оценки
деятельности городских округов и муниципальных районов «Рейтинг-76» за первый квартал
текущего года Рыбинский район занял четвертую позицию в регионе. В направлениях
«Экономика» и «Муниципальное управление» он занимает лидирующую позицию. В прошлом
году район победил в номинации «Прорыв года».
–
Рыбинский район имеет хорошие перспективы к устойчивому развитию, у него удобная
транспортная инфраструктура, выгодное географическое расположение, высокая туристическая
привлекательность. Поэтому у вас много возможностей для роста, – подчеркнул Дмитрий
Миронов.
Основным
вопросом для обсуждения стало социально-экономическое развитие района. Как отметила
его глава, у района большой ресурсный потенциал, в структуре экономики преобладают
сельскохозяйственные предприятия – почти 18 процентов. На территории располагаются
две крупнейшие птицефабрики – ОАО «Волжанин» и ОАО «Ярославский бройлер», которые
являются основными инвесторами.
–
В прошлом году доходная часть бюджета муниципального района увеличилась почти на
18,5 процента. Большое значение мы уделяем формированию бюджета для успешного социально-экономического
развития. Благодаря сотрудничеству администрации района с Правительством области
в организации претензионной работы по пополнению налоговых доходов удалось добиться
положительного результата по увеличению доходной части бюджета, – сказала Татьяна
Смирнова.
Одной
из основных тем встречи стала реализация губернаторского проекта «Решаем вместе!»,
направленного на формирование комфортной среды для проживания граждан на территории
района, в составе которого 11 сельских поселений и 596 населенных пунктов. В рамках
проекта в прошлом году в районе было отремонтировано шесть дворовых территорий и
две общественные. В этом году произошло увеличение финансирования по проекту, в
текущем году Рыбинским районом будет освоено 27 миллионов рублей. Они будут направлены
на комплексное благоустройство с заменой коммунальной инфраструктуры трех дворовых
и девяти общественных территорий в различных сельских поселениях.
Дмитрий
Миронов обсудил с главой района проблемные вопросы по строительству и модернизации
объектов ЖКХ. Татьяна Смирнова доложила, что ситуация благополучная, за последние
годы модернизировано и построено 15 объектов. Завершены строительство артезианской
скважины с установкой обезжелезивания воды и прокладка водопровода в деревне Демино
Рыбинского района, отремонтировано 32 общественных колодца. В этом году будет построена
еще одна артезианская скважина в деревне Кушляево. Важный объект, который будет
построен по программе «Оздоровление Волги», – напорный коллектор от деревни Дюдьково
до Рыбинска.
Также
глава Рыбинского муниципального района рассказала о ситуации в районе с обеспечением
доступности социальных программ и реализацией проектов в сфере образования и здравоохранения.
–
Президент Российской Федерации перед органами власти поставил конкретные задачи
по реализации национальных проектов. Выступая с посланием Федеральному Собранию,
Владимир Путин подчеркнул, что все заявленные цели должны быть достигнуты в намеченные
сроки, – сказал Дмитрий Миронов. – Прошу держать вопросы реализации национальных
проектов под личным контролем.
Татьяна
Смирнова сообщила, что в муниципальном районе существует дорожная карта по исполнению
каждого национального проекта.
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