​5

июля губернатор области Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с главой администрации

Рыбинского муниципального района Татьяной Смирновой. По итогам оценки

деятельности городских округов и муниципальных районов «Рейтинг-76» за первый квартал

текущего года Рыбинский район занял четвертую позицию в регионе. В направлениях

«Экономика» и «Муниципальное управление» он занимает лидирующую позицию. В прошлом

году район победил в номинации «Прорыв года».



Рыбинский район имеет хорошие перспективы к устойчивому развитию, у него удобная

транспортная инфраструктура, выгодное географическое расположение, высокая туристическая

привлекательность. Поэтому у вас много возможностей для роста, – подчеркнул Дмитрий

Миронов.

Основным

вопросом для обсуждения стало социально-экономическое развитие района. Как отметила

его глава, у района большой ресурсный потенциал, в структуре экономики преобладают

сельскохозяйственные предприятия – почти 18 процентов. На территории располагаются

две крупнейшие птицефабрики – ОАО «Волжанин» и ОАО «Ярославский бройлер», которые

являются основными инвесторами.



В прошлом году доходная часть бюджета муниципального района увеличилась почти на

18,5 процента. Большое значение мы уделяем формированию бюджета для успешного социально-экономического

развития. Благодаря сотрудничеству администрации района с Правительством области

в организации претензионной работы по пополнению налоговых доходов удалось добиться

положительного результата по увеличению доходной части бюджета, – сказала Татьяна

Смирнова.

Одной

из основных тем встречи стала реализация губернаторского проекта «Решаем вместе!»,

направленного на формирование комфортной среды для проживания граждан на территории

района, в составе которого 11 сельских поселений и 596 населенных пунктов. В рамках

проекта в прошлом году в районе было отремонтировано шесть дворовых территорий и

две общественные. В этом году произошло увеличение финансирования по проекту, в

текущем году Рыбинским районом будет освоено 27 миллионов рублей. Они будут направлены

на комплексное благоустройство с заменой коммунальной инфраструктуры трех дворовых

и девяти общественных территорий в различных сельских поселениях.

Дмитрий

Миронов обсудил с главой района проблемные вопросы по строительству и модернизации

объектов ЖКХ. Татьяна Смирнова доложила, что ситуация благополучная, за последние

годы модернизировано и построено 15 объектов. Завершены строительство артезианской

скважины с установкой обезжелезивания воды и прокладка водопровода в деревне Демино

Рыбинского района, отремонтировано 32 общественных колодца. В этом году будет построена

еще одна артезианская скважина в деревне Кушляево. Важный объект, который будет

построен по программе «Оздоровление Волги», – напорный коллектор от деревни Дюдьково

до Рыбинска.

Также

глава Рыбинского муниципального района рассказала о ситуации в районе с обеспечением

доступности социальных программ и реализацией проектов в сфере образования и здравоохранения.



Президент Российской Федерации перед органами власти поставил конкретные задачи

по реализации национальных проектов. Выступая с посланием Федеральному Собранию,

Владимир Путин подчеркнул, что все заявленные цели должны быть достигнуты в намеченные

сроки, – сказал Дмитрий Миронов. – Прошу держать вопросы реализации национальных

проектов под личным контролем.

Татьяна

Смирнова сообщила, что в муниципальном районе существует дорожная карта по исполнению

каждого национального проекта.

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