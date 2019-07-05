​Преподаватели

ярославских вузов и студенты-фармакологи совместно с представителями департамента

инвестиций и промышленности посетили новый завод компании «Безен Хелскеа». В ходе

экскурсии студенты и педагоги осмотрели высокоэффективное производство, оснащенное

самым современным европейским оборудованием.



В Ярославской области успешно реализуется инновационная модель подготовки кадров

для фармацевтических предприятий, в которой задействовано несколько образовательных

ступеней, от ярославских школ и колледжей до университетов. Таким образом, предприятия,

входящие в региональный фармкластер, имеют непосредственный доступ к профессиональным

кадровым ресурсам, – отметил заместитель директора департамента инвестиций и промышленности

– председатель комитета развития промышленности Сергей Комов. – Во время экскурсии

будущие специалисты фармотрасли смогли оценить предприятие, сотрудниками которого

они смогут стать по окончании вуза.

На

сегодняшний день «Безен Мануфэкчуринг Рус» – единственный в России завод в своем

сегменте, построенный с нуля. Трансфер технологий выполнен в соответствии с производственным

процессом, применяемым на подобном заводе в Испании. На заводе в Ярославле планируется

выпускать более 10 миллионов упаковок оригинального микронизированного прогестерона.

Это один из особо значимых для современных акушерства и гинекологии препаратов,

входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Также

гости предприятия ознакомились с историей строительства завода, узнали об особенностях

трансфера производства и об основных этапах внедрения системы контроля и обеспечения

качества.

Особый

упор при строительстве был сделан на экологическую безопасность предприятия: производственная

линия размещена в полностью изолированном от внешней среды блоке чистых зон, находящемся

внутри основного здания. Производственные отходы вывозятся с территории предприятия

для последующей утилизации согласно стандартным процедурам, принятым в фармацевтической

отрасли.

завершение делегация посетила перспективную производственную площадку размером около

тысячи квадратных метров, где в будущем разместится линия выпуска нового препарата. 

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