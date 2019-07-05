​Преподаватели



ярославских вузов и студенты-фармакологи совместно с представителями департамента



инвестиций и промышленности посетили новый завод компании «Безен Хелскеа». В ходе



экскурсии студенты и педагоги осмотрели высокоэффективное производство, оснащенное



самым современным европейским оборудованием.



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В Ярославской области успешно реализуется инновационная модель подготовки кадров



для фармацевтических предприятий, в которой задействовано несколько образовательных



ступеней, от ярославских школ и колледжей до университетов. Таким образом, предприятия,



входящие в региональный фармкластер, имеют непосредственный доступ к профессиональным



кадровым ресурсам, – отметил заместитель директора департамента инвестиций и промышленности



– председатель комитета развития промышленности Сергей Комов. – Во время экскурсии



будущие специалисты фармотрасли смогли оценить предприятие, сотрудниками которого



они смогут стать по окончании вуза.



На



сегодняшний день «Безен Мануфэкчуринг Рус» – единственный в России завод в своем



сегменте, построенный с нуля. Трансфер технологий выполнен в соответствии с производственным



процессом, применяемым на подобном заводе в Испании. На заводе в Ярославле планируется



выпускать более 10 миллионов упаковок оригинального микронизированного прогестерона.



Это один из особо значимых для современных акушерства и гинекологии препаратов,



входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.



Также



гости предприятия ознакомились с историей строительства завода, узнали об особенностях



трансфера производства и об основных этапах внедрения системы контроля и обеспечения



качества.



Особый



упор при строительстве был сделан на экологическую безопасность предприятия: производственная



линия размещена в полностью изолированном от внешней среды блоке чистых зон, находящемся



внутри основного здания. Производственные отходы вывозятся с территории предприятия



для последующей утилизации согласно стандартным процедурам, принятым в фармацевтической



отрасли.



завершение делегация посетила перспективную производственную площадку размером около



тысячи квадратных метров, где в будущем разместится линия выпуска нового препарата.