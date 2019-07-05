|Преподаватели
ярославских вузов и студенты-фармакологи совместно с представителями департамента
инвестиций и промышленности посетили новый завод компании «Безен Хелскеа». В ходе
экскурсии студенты и педагоги осмотрели высокоэффективное производство, оснащенное
самым современным европейским оборудованием.
–
В Ярославской области успешно реализуется инновационная модель подготовки кадров
для фармацевтических предприятий, в которой задействовано несколько образовательных
ступеней, от ярославских школ и колледжей до университетов. Таким образом, предприятия,
входящие в региональный фармкластер, имеют непосредственный доступ к профессиональным
кадровым ресурсам, – отметил заместитель директора департамента инвестиций и промышленности
– председатель комитета развития промышленности Сергей Комов. – Во время экскурсии
будущие специалисты фармотрасли смогли оценить предприятие, сотрудниками которого
они смогут стать по окончании вуза.
На
сегодняшний день «Безен Мануфэкчуринг Рус» – единственный в России завод в своем
сегменте, построенный с нуля. Трансфер технологий выполнен в соответствии с производственным
процессом, применяемым на подобном заводе в Испании. На заводе в Ярославле планируется
выпускать более 10 миллионов упаковок оригинального микронизированного прогестерона.
Это один из особо значимых для современных акушерства и гинекологии препаратов,
входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.
Также
гости предприятия ознакомились с историей строительства завода, узнали об особенностях
трансфера производства и об основных этапах внедрения системы контроля и обеспечения
качества.
Особый
упор при строительстве был сделан на экологическую безопасность предприятия: производственная
линия размещена в полностью изолированном от внешней среды блоке чистых зон, находящемся
внутри основного здания. Производственные отходы вывозятся с территории предприятия
для последующей утилизации согласно стандартным процедурам, принятым в фармацевтической
отрасли.
завершение делегация посетила перспективную производственную площадку размером около
тысячи квадратных метров, где в будущем разместится линия выпуска нового препарата.
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