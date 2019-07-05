|В регионе проходит региональный
журналистский конкурс «ПозициЯ», организованный управлением массовых
коммуникаций при поддержке губернатора Дмитрия Миронова. Главной целью конкурса
является стимулирование формирования активной гражданской позиции, инициативы и
творческой деятельности журналистов при освещении актуальных для региона тем.
– В современных условиях развития
информационных ресурсов высокую ценность обретает ответственная журналистская
позиция, которая помогает наладить диалог между властью и обществом, –
подчеркнула начальник управления массовых коммуникаций Правительства области
Галина Разживина. – Мы уже в седьмой раз проводим региональный конкурс, чтобы
дать возможность талантливым журналистам области проявить себя, найти новые
форматы для раскрытия актуальных для общества тем и проверить профессионализм в
конкурентной борьбе.
Традиционно отбор лучших работ и их авторов
будет проходить в следующих номинациях: «Лучший телеведущий», «Лучший журналист
интернет-издания», «Лучший автор телепрограммы», «Лучший автор радиопрограммы»,
«Лучший тележурналист», «Лучший телеоператор», «Лучший репортаж в печатном
СМИ», «Лучший очерк в печатном СМИ», «Лучшая аналитическая статья» и «Лучший
фотокорреспондент».
В этом году в конкурсе предусмотрены две
новые номинации. В категории «Лучшая серия информационных материалов в
электронных и печатных СМИ «Дружи с финансами» принимают участие творческие
проекты, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения, а
также материалы, разъясняющие вопросы защиты прав потребителей финансовых
услуг, управления личным бюджетом.
На участие в номинации «Лучший материал в
электронных и печатных СМИ о реализации национальных проектов на территории
региона» принимаются материалы о воплощении нацпроектов и региональных программ
в Ярославской области.
Заявки на участие необходимо направлять в
электронном виде по адресу: konkurspoziciya@yandex.ru. Работы принимаются
к рассмотрению до 15 октября. Подведение итогов состоится в декабре 2019 года.
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