​В регионе проходит региональный



журналистский конкурс «ПозициЯ», организованный управлением массовых



коммуникаций при поддержке губернатора Дмитрия Миронова. Главной целью конкурса



является стимулирование формирования активной гражданской позиции, инициативы и



творческой деятельности журналистов при освещении актуальных для региона тем.



– В современных условиях развития



информационных ресурсов высокую ценность обретает ответственная журналистская



позиция, которая помогает наладить диалог между властью и обществом, –



подчеркнула начальник управления массовых коммуникаций Правительства области



Галина Разживина. – Мы уже в седьмой раз проводим региональный конкурс, чтобы



дать возможность талантливым журналистам области проявить себя, найти новые



форматы для раскрытия актуальных для общества тем и проверить профессионализм в



конкурентной борьбе.



Традиционно отбор лучших работ и их авторов



будет проходить в следующих номинациях: «Лучший телеведущий», «Лучший журналист



интернет-издания», «Лучший автор телепрограммы», «Лучший автор радиопрограммы»,



«Лучший тележурналист», «Лучший телеоператор», «Лучший репортаж в печатном



СМИ», «Лучший очерк в печатном СМИ», «Лучшая аналитическая статья» и «Лучший



фотокорреспондент».



В этом году в конкурсе предусмотрены две



новые номинации. В категории «Лучшая серия информационных материалов в



электронных и печатных СМИ «Дружи с финансами» принимают участие творческие



проекты, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения, а



также материалы, разъясняющие вопросы защиты прав потребителей финансовых



услуг, управления личным бюджетом.



На участие в номинации «Лучший материал в



электронных и печатных СМИ о реализации национальных проектов на территории



региона» принимаются материалы о воплощении нацпроектов и региональных программ



в Ярославской области.



Заявки на участие необходимо направлять в



электронном виде по адресу: konkurspoziciya@yandex.ru. Работы принимаются



к рассмотрению до 15 октября. Подведение итогов состоится в декабре 2019 года.