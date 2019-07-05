​В регионе проходит региональный

журналистский конкурс «ПозициЯ», организованный управлением массовых

коммуникаций при поддержке губернатора Дмитрия Миронова. Главной целью конкурса

является стимулирование формирования активной гражданской позиции, инициативы и

творческой деятельности журналистов при освещении актуальных для региона тем.

 – В современных условиях развития

информационных ресурсов высокую ценность обретает ответственная журналистская

позиция, которая помогает наладить диалог между властью и обществом, –

подчеркнула начальник управления массовых коммуникаций Правительства области

Галина Разживина. – Мы уже в седьмой раз проводим региональный конкурс, чтобы

дать возможность талантливым журналистам области проявить себя, найти новые

форматы для раскрытия актуальных для общества тем и проверить профессионализм в

конкурентной борьбе.

Традиционно отбор лучших работ и их авторов

будет проходить в следующих номинациях: «Лучший телеведущий», «Лучший журналист

интернет-издания», «Лучший автор телепрограммы», «Лучший автор радиопрограммы»,

«Лучший тележурналист», «Лучший телеоператор», «Лучший репортаж в печатном

СМИ», «Лучший очерк в печатном СМИ», «Лучшая аналитическая статья» и «Лучший

фотокорреспондент».

В этом году в конкурсе предусмотрены две

новые номинации. В категории «Лучшая серия информационных материалов в

электронных и печатных СМИ «Дружи с финансами» принимают участие творческие

проекты, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения, а

также материалы, разъясняющие вопросы защиты прав потребителей финансовых

услуг, управления личным бюджетом.

На участие в номинации «Лучший материал в

электронных и печатных СМИ о реализации национальных проектов на территории

региона» принимаются материалы о воплощении нацпроектов и региональных программ

в Ярославской области.

Заявки на участие необходимо направлять в

электронном виде по адресу: konkurspoziciya@yandex.ru. Работы принимаются

к рассмотрению до 15 октября. Подведение итогов состоится в декабре 2019 года.

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