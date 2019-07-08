​Министерство

сельского хозяйства Российской Федерации объявило о начале ежегодного творческого

конкурса для средств массовой информации, журналистов и блогеров «Моя земля – Россия».

За 5 лет в конкурсе приняло участие уже более 15 тысяч информационных проектов

из всех регионов нашей страны, направленных на популяризацию российского села и

привлечение внимания к его актуальным проблемам. Сотни из них удостоены денежных

премий от Минсельхоза России.

На

конкурс могут быть заявлены журналистские проекты, вышедшие в эфир на телевидении,

радио, изданные в печатных средствах массовой информации и Интернете, направленные

на формирование положительного образа села, распространение передового опыта развития

сельских территорий, сохранение народных традиций и уклада жизни, а также обозначающие

проблемные вопросы развития малых населенных пунктов.

этом году Министерство сельского хозяйства впервые приглашает к участию представителей

новых медиа: блогеров, владельцев пабликов в социальных сетях и YouTube-каналов.

Свои работы на конкурс могут представить фотографы – лучшие зарисовки на тему сельской

жизни украсят фотовыставки, которые пройдут в Москве и регионах России. Проекты

должны состоять из цикла работ, опубликованных за последние пять лет, что позволит

участникам раскрыть свою тему во временном развитии, а членам жюри – оценить долгосрочный

вклад авторов в развитие села.

Срок

приема заявок – до 31 августа 2019 года.

Торжественная

церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на XXI Российской агропромышленной выставке

«Золотая осень», которая пройдет на ВДНХ в октябре.

Подробно

о номинациях, условиях участия и наградах конкурса читайте на сайте http://konkurs.agromedia.ru/.

Пресс-служба

Минсельхоза России: тел. +7 (495) 411-81-45.

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