​Министерство



сельского хозяйства Российской Федерации объявило о начале ежегодного творческого



конкурса для средств массовой информации, журналистов и блогеров «Моя земля – Россия».



За 5 лет в конкурсе приняло участие уже более 15 тысяч информационных проектов



из всех регионов нашей страны, направленных на популяризацию российского села и



привлечение внимания к его актуальным проблемам. Сотни из них удостоены денежных



премий от Минсельхоза России.



На



конкурс могут быть заявлены журналистские проекты, вышедшие в эфир на телевидении,



радио, изданные в печатных средствах массовой информации и Интернете, направленные



на формирование положительного образа села, распространение передового опыта развития



сельских территорий, сохранение народных традиций и уклада жизни, а также обозначающие



проблемные вопросы развития малых населенных пунктов.



этом году Министерство сельского хозяйства впервые приглашает к участию представителей



новых медиа: блогеров, владельцев пабликов в социальных сетях и YouTube-каналов.



Свои работы на конкурс могут представить фотографы – лучшие зарисовки на тему сельской



жизни украсят фотовыставки, которые пройдут в Москве и регионах России. Проекты



должны состоять из цикла работ, опубликованных за последние пять лет, что позволит



участникам раскрыть свою тему во временном развитии, а членам жюри – оценить долгосрочный



вклад авторов в развитие села.



Срок



приема заявок – до 31 августа 2019 года.



Торжественная



церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на XXI Российской агропромышленной выставке



«Золотая осень», которая пройдет на ВДНХ в октябре.



Подробно



о номинациях, условиях участия и наградах конкурса читайте на сайте http://konkurs.agromedia.ru/.



Пресс-служба



Минсельхоза России: тел. +7 (495) 411-81-45.