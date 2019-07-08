|Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации объявило о начале ежегодного творческого
конкурса для средств массовой информации, журналистов и блогеров «Моя земля – Россия».
За 5 лет в конкурсе приняло участие уже более 15 тысяч информационных проектов
из всех регионов нашей страны, направленных на популяризацию российского села и
привлечение внимания к его актуальным проблемам. Сотни из них удостоены денежных
премий от Минсельхоза России.
На
конкурс могут быть заявлены журналистские проекты, вышедшие в эфир на телевидении,
радио, изданные в печатных средствах массовой информации и Интернете, направленные
на формирование положительного образа села, распространение передового опыта развития
сельских территорий, сохранение народных традиций и уклада жизни, а также обозначающие
проблемные вопросы развития малых населенных пунктов.
этом году Министерство сельского хозяйства впервые приглашает к участию представителей
новых медиа: блогеров, владельцев пабликов в социальных сетях и YouTube-каналов.
Свои работы на конкурс могут представить фотографы – лучшие зарисовки на тему сельской
жизни украсят фотовыставки, которые пройдут в Москве и регионах России. Проекты
должны состоять из цикла работ, опубликованных за последние пять лет, что позволит
участникам раскрыть свою тему во временном развитии, а членам жюри – оценить долгосрочный
вклад авторов в развитие села.
Срок
приема заявок – до 31 августа 2019 года.
Торжественная
церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на XXI Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень», которая пройдет на ВДНХ в октябре.
Подробно
о номинациях, условиях участия и наградах конкурса читайте на сайте http://konkurs.agromedia.ru/.
Пресс-служба
Минсельхоза России: тел. +7 (495) 411-81-45.
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