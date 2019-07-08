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5 июля по 1 сентября в Ярославском музее-заповеднике проходит авторская выставка

Васи Ложкина «Восход нового солнца».

Вася

Ложкин – творческий псевдоним художника, блогера и музыканта Алексея Куделина.

«Восход

нового солнца» – название заглавной картины выставки, которая задает тон всей экспозиции,

настраивает зрителя на позитивный, жизнерадостный, легкий просмотр. Это первая персональная

выставка художника в Ярославле. И впервые произведения Васи Ложкина экспонируются

в музейном пространстве.



Выставка Алексея Куделина – еще один, очередной, вслед за выставкой «Два колеса»,

эксперимент Ярославского музея-заповедника, – отметила директор департамента культуры

Ярославской области Марина Васильева. – Важно, что наши музеи не боятся экспериментировать

и понимают: современному музею просто необходимо отвечать на вызовы времени, иначе

не будет никакого дальнейшего развития.

Мир

Васи Ложкина – это перенесенный на холсты мир разноплановых персонажей, которые

живут повседневной жизнью, попадают в забавные истории. В экспозицию вошло 50 живописных

работ, среди которых уже известные «Родина слышит», «Кто котеночка обидел», «Не

время улыбаться», а также новые, специально написанные для этой выставки. Новые

работы посвящены Ярославлю и его жителям. 

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