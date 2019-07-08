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5 июля по 1 сентября в Ярославском музее-заповеднике проходит авторская выставка



Васи Ложкина «Восход нового солнца».



Вася



Ложкин – творческий псевдоним художника, блогера и музыканта Алексея Куделина.



«Восход



нового солнца» – название заглавной картины выставки, которая задает тон всей экспозиции,



настраивает зрителя на позитивный, жизнерадостный, легкий просмотр. Это первая персональная



выставка художника в Ярославле. И впервые произведения Васи Ложкина экспонируются



в музейном пространстве.



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Выставка Алексея Куделина – еще один, очередной, вслед за выставкой «Два колеса»,



эксперимент Ярославского музея-заповедника, – отметила директор департамента культуры



Ярославской области Марина Васильева. – Важно, что наши музеи не боятся экспериментировать



и понимают: современному музею просто необходимо отвечать на вызовы времени, иначе



не будет никакого дальнейшего развития.



Мир



Васи Ложкина – это перенесенный на холсты мир разноплановых персонажей, которые



живут повседневной жизнью, попадают в забавные истории. В экспозицию вошло 50 живописных



работ, среди которых уже известные «Родина слышит», «Кто котеночка обидел», «Не



время улыбаться», а также новые, специально написанные для этой выставки. Новые



работы посвящены Ярославлю и его жителям.