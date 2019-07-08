​В 2019 году в регионе снова пройдет всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Распоряжение об этом подписал Президент России Владимир Путин.



– В Ярославле вновь соберутся умные, талантливые и целеустремленные ребята – будущая научная элита страны, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Принимать их у нас – настоящая честь для региона. Приятно, что нам вновь доверено проведение этого форума. Глава государства уже дважды принял участие в его работе, проведя открытые уроки для школьников из всех уголков России. Он отметил, что мы должны не догонять и копировать технологии других стран, а работать над своими прорывными решениями. Уверен, эта задача вполне по силам молодым талантам. Ждем их в гости!



Организацию форума обеспечат администрация Президента Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и Правительство Ярославской области. Председателем организационного комитета назначена заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.



Справка



Форум «ПроеКТОриЯ» пройдет в Ярославле в 7-й раз (с 2013 по 2017 год он назывался «Будущие интеллектуальные лидеры России»). В 2018-м мероприятие собрало более 500 талантливых школьников и 150 педагогов из разных регионов России.