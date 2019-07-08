​7 июля в Ярославле стартовали мероприятия XIV международного кинофестиваля «В кругу семьи». Он продлится до 13 июля. Мероприятие проводится при поддержке госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, регионального Правительства и мэрии Ярославля.



– Для Ярославской области этот фестиваль является одним из ключевых культурных событий, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Отрадно, что мероприятие в третий раз проходит в нашем регионе, и мы закрепили за собой право проведения международного кинофестиваля.



Перед началом торжественной церемонии открытия на площади у концертно-зрелищного центра состоялся флешмоб с участием ребят из детских танцевальных коллективов Ярославля, выстроившихся в финале в слово «Быть» – так будет назван новый полнометражный фильм программы «В кругу семьи».



По красной дорожке кинофестиваля прошли всеми любимые звезды российского кино, среди которых были Кристина Асмус, Александр Робак, Анна Ардова, Павел Трубинер, Екатерина Шпица, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Андрей Чадов и Анастасия Виноградова, Олеся Железняк, Филипп Рейнхардт, народные артисты РСФСР Сергей Шакуров и Станислав Любшин и другие. Также участие в открытии приняли общественные и государственные деятели, режиссеры и актеры – представители зарубежных картин конкурсной программы.



На праздничной церемонии были представлены фильмы – участники фестиваля, с музыкальными приветствиями выступили Максим Леонидов, Юлия Савичева и группа «Сплин».



Завершился первый день премьерным показом фильма «Дорогой папа».



– Инициатива Правительства региона прописать кинофестиваль на Ярославской земле дала толчок для развития и расширения его программы, – сказала помощник генерального директора госкорпорации «Ростех» Юлия Воронова. – При поддержке местных властей «Ростех» создает в регионе современные высокотехнологичные производства, внедряет цифровые технологии в городское хозяйство, участвует в цифровизации электросетевого комплекса, а также оказывает поддержку социально значимым мероприятиям, в числе которых и фестиваль «В кругу семьи».



Яркой частью торжества стало масштабное проекционное шоу-представление проектов общенациональной программы «В кругу семьи».



– В этом году программа отмечает свое 15-летие, и ХIV международный кинофестиваль семейных и детских фильмов также приурочен к этому знаковому событию, – отметил президент кинофестиваля «В кругу семьи» Александр Ковтунец. – За эти годы программа расширилась, прошло множество событий и проектов. Но сердцем программы всегда был и остается сам кинофестиваль, который несет идеи добра, любви и семейных ценностей.



Конкурсные кинопоказы фестиваля пройдут с 8 по 11 июля в кинотеатре «Киномакс» ТЦ «Аура». Ярославские зрители увидят фильмы основной и детской программ из 23 стран мира: США, Индии, Нидерландов, Ирана, Ирландии, Израиля, Италии, Швейцарии и других. Это мировые новинки самых разных жанров: приключения, комедии, мелодрамы, объединенные темами семьи, воспитания детей, отношений между поколениями.



В составе жюри, которое будет оценивать основную конкурсную программу, выдающиеся деятели российского и зарубежного киноискусства. Это Алин Бижан – американский продюсер, кинорежиссер, сценарист, обладатель премии «Эмми», Сакет Бехл – индийский кинорежиссер и продюсер, Наталья Мокрицкая – российский продюсер и киновед, Александр Колбовский – известный российский кинокритик, Хлин Агнарсдоттир – ирландский театральный режиссер, драматург, критик театра и кино.



Кроме кинопоказов программа «В кругу семьи» в дни фестиваля предлагает своим гостям лекции, мастер-классы, театральные постановки, деловые игры и тренинги ведущих отечественных ученых и психологов, предназначенные как для специалистов, так и для простых горожан – родителей, многодетных семей, молодежи и старшего поколения.



– Важно, что фестиваль с каждым годом расширяет границы своей географии, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Кроме областного центра мероприятия кинофестиваля проходят в малых городах нашего региона, в загородных лагерях, где также состоятся творческие встречи и показы хорошего детского кино.



Кроме того, в рамках первого дня кинофестиваля прошел Всероссийский слет детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. Около 500 делегатов из 76 регионов России обсудили тему «Мир современных технологий. Мнение современных детей».



8 июля начала работу научно-практическая конференция «Семья и культура в цифровой реальности».