|На Всемирных играх победителей представители
Ярославской области завоевали 10 медалей: три золотые, шесть серебряных и одну
бронзовую. Наилучшие результаты члены команды показали в беге, плавании,
футболе и стрельбе.
– Всемирные детские игры победителей – это
не просто соревнования, но и возможность найти новых друзей, поучаствовать в
интересных мастер-классах, – подчеркнул заместитель председателя Правительства
Ярославской области Игорь Селезнев. – Правительство региона поддерживает эти
состязания, и мы рады, что из года в год наши ребята привозят такое количество
наград.
В этом году Ярославскую область на играх
представляли шесть участников в возрасте от 13 до 16 лет из Ярославля, Рыбинска
и Любимского района. Всего же за победу боролись 600 ребят от 7 до 16 лет из
разных уголков России и 15 стран мира: Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии,
Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Сербии, Турции,
Узбекистана, Украины и Хорватии.
Справка
Всемирные детские игры победителей – это
самые крупные в мире соревнования для детей, перенесших онкологические
заболевания. Первые игры победителей состоялись в 2010 году, тогда в них
приняли участие 200 детей из восьми стран.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:30
18 просмотров
2019.07.08 Федеральные тревел-блогеры оценили новинки туристической индустрии Ярославской области2019.07.08 Дмитрий Миронов и Анна Кузнецова обсудили вопросы безопасности и защиты детей в Ярославской области2019.07.08 Продукция ярославских производителей составляет более 40 процентов в общем объеме системы социального питания региона2019.07.08 Реализацию акции «Безопасность детства» обсудили уполномоченные по правам ребенка из разных регионов России в Ярославле2019.07.08 Дмитрий Миронов: «Семья – основа незыблемых нравственных ценностей»