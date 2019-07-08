​На Всемирных играх победителей представители

Ярославской области завоевали 10 медалей: три золотые, шесть серебряных и одну

бронзовую. Наилучшие результаты члены команды показали в беге, плавании,

футболе и стрельбе.

– Всемирные детские игры победителей – это

не просто соревнования, но и возможность найти новых друзей, поучаствовать в

интересных мастер-классах, – подчеркнул заместитель председателя Правительства

Ярославской области Игорь Селезнев. – Правительство региона поддерживает эти

состязания, и мы рады, что из года в год наши ребята привозят такое количество

наград.

В этом году Ярославскую область на играх

представляли шесть участников в возрасте от 13 до 16 лет из Ярославля, Рыбинска

и Любимского района. Всего же за победу боролись 600 ребят от 7 до 16 лет из

разных уголков России и 15 стран мира: Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии,

Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Сербии, Турции,

Узбекистана, Украины и Хорватии.

Справка

Всемирные детские игры победителей – это

самые крупные в мире соревнования для детей, перенесших онкологические

заболевания. Первые игры победителей состоялись в 2010 году, тогда в них

приняли участие 200 детей из восьми стран.

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