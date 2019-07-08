​На Всемирных играх победителей представители



Ярославской области завоевали 10 медалей: три золотые, шесть серебряных и одну



бронзовую. Наилучшие результаты члены команды показали в беге, плавании,



футболе и стрельбе.



– Всемирные детские игры победителей – это



не просто соревнования, но и возможность найти новых друзей, поучаствовать в



интересных мастер-классах, – подчеркнул заместитель председателя Правительства



Ярославской области Игорь Селезнев. – Правительство региона поддерживает эти



состязания, и мы рады, что из года в год наши ребята привозят такое количество



наград.



В этом году Ярославскую область на играх



представляли шесть участников в возрасте от 13 до 16 лет из Ярославля, Рыбинска



и Любимского района. Всего же за победу боролись 600 ребят от 7 до 16 лет из



разных уголков России и 15 стран мира: Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии,



Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Сербии, Турции,



Узбекистана, Украины и Хорватии.



Справка



Всемирные детские игры победителей – это



самые крупные в мире соревнования для детей, перенесших онкологические



заболевания. Первые игры победителей состоялись в 2010 году, тогда в них



приняли участие 200 детей из восьми стран.