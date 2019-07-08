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июля в Ярославском художественном музее состоялось торжественное мероприятие, посвященное



Дню семьи, любви и верности. По традиции этот праздник отмечается в память святых



Петра и Февронии Муромских. Супружеские пары региона поздравил губернатор области



Дмитрий Миронов.



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Для каждого из нас семья – источник добра и поддержки. Испокон веков в России бережно



хранили семейные традиции, передавали их подрастающему поколению. Именно заботливое



отношение к родным и близким, прочная духовная связь – основа незыблемых нравственных



ценностей. Они являются фактором стабильности и развития нашего общества, – сказал



Дмитрий Миронов. – Мне бы хотелось, чтобы для каждого этот день стал хорошим поводом



в очередной раз уделить внимание своим родителям и детям.



мероприятии приняли участие более 70 человек из 19 муниципальных районов и городских



округов Ярославской области.



Глава



региона совместно с уполномоченным по правам ребенка при Президенте Российской Федерации



Анной Кузнецовой вручил 26 семейным парам региона медаль «За любовь и верность». Чествование еще 37 супружеских пар с вручением медали пройдет в муниципальных образованиях области.



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Много принимается различных государственных решений, более 20 лет реализуются различные



программы, направленные на улучшение демографии, защиту института семьи. Но без



вашего личного примера, без опыта, житейской мудрости невозможно воплотить эти программы



в жизнь, – обратилась к присутствующим Анна Кузнецова. – Вы являетесь главным примером



крепкой, счастливой семьи для детей и молодежи. Спасибо вам, вы – самое главное



достояние и сокровище нации!



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В этот праздничный день нам, прошедшим рука об руку пятьдесят лет, до золотой свадьбы,



хочется пожелать всем семьям терпения, любви, верности! – сказали супруги Васенины.



Медалью



награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие



известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви



и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие



детей достойными членами общества. С момента установления праздника в 2008 году



медалью награждены более 630 лучших семей Ярославской области.



рамках Дня семьи, любви и верности в Ярославской области традиционно проходят торжественные



приемы, а также праздничные мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей,



повышение престижа материнства и отцовства.