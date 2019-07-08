​8 июля в Ярославле



уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова провела



всероссийское совещание, посвященное вопросам безопасности несовершеннолетних в



период летних школьных каникул. Детский омбудсмен отметила важность продолжения



в российских регионах акции «Безопасность детства»,



которая стартовала в прошлом году. Проект поддерживают совет отцов при



уполномоченном по правам ребенка, «Молодежка ОНФ», силовые структуры – МЧС и



МВД. В 2019-м к акции подключились Министерство спорта РФ,



поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».



– В прошлом году за



летний период в рамках акции было проверено около 46 тысяч объектов детской



инфраструктуры. Более 360 тысяч объектов было проверено за зимнее время. Это



говорит об огромном числе участников проекта. В этом году к нам присоединились



поисково-спасательные отряды. Их представители должны рассказывать, как вести



себя в незнакомых ситуациях. Волонтеры будут помогать нашим детям,



уполномоченным и ведомствам в обучении правильному поведению, – сказала Анна



Кузнецова. – В рамках акции мы сможем не только обогатить опыт друг друга,



чтобы найти решения по повышению безопасности наших детей, но и расширить



уровень ответственности каждого из нас.



В мероприятии



приняли участие уполномоченные по правам ребенка из разных субъектов страны,



представители МЧС, МВД, Следственного комитета России. С приветственным словом



на пленарном заседании выступили заместитель губернатора области Андрей Шабалин



и заместитель председателя Ярославской областной Думы Николай Александрычев.



– Обеспечение



безопасности и защиты детей – задача, которую перед нами поставил Президент



России Владимир Путин, – отметил Андрей Шабалин. – Для ее решения сегодня



объединены усилия всех уровней власти и правоохранительных служб. Заявленная



тема безопасности детства очень актуальна, несмотря на то что многое уже



сделано. Мы, взрослые, в ответе за то, чтобы детство наших ребят проходило



безоблачно.



В этом году организованные формы отдыха и занятости детей в каникулярное



время – в числе важных лозунгов акции «Безопасность



детства». В Ярославской



области сформирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, в



который включены 523 учреждения. Это 26 загородных лагерей, 396 дневных



лагерей, 19 лагерей труда и отдыха, 3 палаточных лагеря, 79 профильных.



– В текущем году



запланировано охватить всеми формами организованного отдыха более 60 тысяч



детей, из них 19 тысяч находящихся в трудной жизненной ситуации, – рассказал



заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Организация



отдыха и оздоровления детей осуществляется в соответствии с федеральным и



региональным законодательством, а также с региональным стандартом безопасности



отдыха в загородных оздоровительных учреждениях. Вопросы обеспечения



комплексной безопасности в период детской оздоровительной кампании находятся на



контроле Правительства области.



В ходе совещания



заслушан опыт уполномоченных по правам ребенка по итогам реализации акции



«Безопасность детства» в субъектах России. Уполномоченный по



правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал, что в зимний



период в рамках акции особое внимание уделяли профилактической работе по



использованию пиротехнических средств и выходу детей на лед.



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