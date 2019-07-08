​8 июля в Ярославле

уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова провела

всероссийское совещание, посвященное вопросам безопасности несовершеннолетних в

период летних школьных каникул. Детский омбудсмен отметила важность продолжения

в российских регионах акции «Безопасность детства»,

которая стартовала в прошлом году. Проект поддерживают совет отцов при

уполномоченном по правам ребенка, «Молодежка ОНФ», силовые структуры – МЧС и

МВД. В 2019-м к акции подключились Министерство спорта РФ,

поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

– В прошлом году за

летний период в рамках акции было проверено около 46 тысяч объектов детской

инфраструктуры. Более 360 тысяч объектов было проверено за зимнее время. Это

говорит об огромном числе участников проекта. В этом году к нам присоединились

поисково-спасательные отряды. Их представители должны рассказывать, как вести

себя в незнакомых ситуациях. Волонтеры будут помогать нашим детям,

уполномоченным и ведомствам в обучении правильному поведению, – сказала Анна

Кузнецова. – В рамках акции мы сможем не только обогатить опыт друг друга,

чтобы найти решения по повышению безопасности наших детей, но и расширить

уровень ответственности каждого из нас.

В мероприятии

приняли участие уполномоченные по правам ребенка из разных субъектов страны,

представители МЧС, МВД, Следственного комитета России. С приветственным словом

на пленарном заседании выступили заместитель губернатора области Андрей Шабалин

и заместитель председателя Ярославской областной Думы Николай Александрычев.

– Обеспечение

безопасности и защиты детей – задача, которую перед нами поставил Президент

России Владимир Путин, – отметил Андрей Шабалин. – Для ее решения сегодня

объединены усилия всех уровней власти и правоохранительных служб. Заявленная

тема безопасности детства очень актуальна, несмотря на то что многое уже

сделано. Мы, взрослые, в ответе за то, чтобы детство наших ребят проходило

безоблачно.

В этом году организованные формы отдыха и занятости детей в каникулярное

время – в числе важных лозунгов акции «Безопасность

детства». В Ярославской

области сформирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, в

который включены 523 учреждения. Это 26 загородных лагерей, 396 дневных

лагерей, 19 лагерей труда и отдыха, 3 палаточных лагеря, 79 профильных.

– В текущем году

запланировано охватить всеми формами организованного отдыха более 60 тысяч

детей, из них 19 тысяч находящихся в трудной жизненной ситуации, – рассказал

заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Организация

отдыха и оздоровления детей осуществляется в соответствии с федеральным и

региональным законодательством, а также с региональным стандартом безопасности

отдыха в загородных оздоровительных учреждениях. Вопросы обеспечения

комплексной безопасности в период детской оздоровительной кампании находятся на

контроле Правительства области.

В ходе совещания

заслушан опыт уполномоченных по правам ребенка по итогам реализации акции

«Безопасность детства» в субъектах России. Уполномоченный по

правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал, что в зимний

период в рамках акции особое внимание уделяли профилактической работе по

использованию пиротехнических средств и выходу детей на лед.

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