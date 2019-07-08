|8 июля в Ярославле
уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова провела
всероссийское совещание, посвященное вопросам безопасности несовершеннолетних в
период летних школьных каникул. Детский омбудсмен отметила важность продолжения
в российских регионах акции «Безопасность детства»,
которая стартовала в прошлом году. Проект поддерживают совет отцов при
уполномоченном по правам ребенка, «Молодежка ОНФ», силовые структуры – МЧС и
МВД. В 2019-м к акции подключились Министерство спорта РФ,
поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
– В прошлом году за
летний период в рамках акции было проверено около 46 тысяч объектов детской
инфраструктуры. Более 360 тысяч объектов было проверено за зимнее время. Это
говорит об огромном числе участников проекта. В этом году к нам присоединились
поисково-спасательные отряды. Их представители должны рассказывать, как вести
себя в незнакомых ситуациях. Волонтеры будут помогать нашим детям,
уполномоченным и ведомствам в обучении правильному поведению, – сказала Анна
Кузнецова. – В рамках акции мы сможем не только обогатить опыт друг друга,
чтобы найти решения по повышению безопасности наших детей, но и расширить
уровень ответственности каждого из нас.
В мероприятии
приняли участие уполномоченные по правам ребенка из разных субъектов страны,
представители МЧС, МВД, Следственного комитета России. С приветственным словом
на пленарном заседании выступили заместитель губернатора области Андрей Шабалин
и заместитель председателя Ярославской областной Думы Николай Александрычев.
– Обеспечение
безопасности и защиты детей – задача, которую перед нами поставил Президент
России Владимир Путин, – отметил Андрей Шабалин. – Для ее решения сегодня
объединены усилия всех уровней власти и правоохранительных служб. Заявленная
тема безопасности детства очень актуальна, несмотря на то что многое уже
сделано. Мы, взрослые, в ответе за то, чтобы детство наших ребят проходило
безоблачно.
В этом году организованные формы отдыха и занятости детей в каникулярное
время – в числе важных лозунгов акции «Безопасность
детства». В Ярославской
области сформирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, в
который включены 523 учреждения. Это 26 загородных лагерей, 396 дневных
лагерей, 19 лагерей труда и отдыха, 3 палаточных лагеря, 79 профильных.
– В текущем году
запланировано охватить всеми формами организованного отдыха более 60 тысяч
детей, из них 19 тысяч находящихся в трудной жизненной ситуации, – рассказал
заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Организация
отдыха и оздоровления детей осуществляется в соответствии с федеральным и
региональным законодательством, а также с региональным стандартом безопасности
отдыха в загородных оздоровительных учреждениях. Вопросы обеспечения
комплексной безопасности в период детской оздоровительной кампании находятся на
контроле Правительства области.
В ходе совещания
заслушан опыт уполномоченных по правам ребенка по итогам реализации акции
«Безопасность детства» в субъектах России. Уполномоченный по
правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал, что в зимний
период в рамках акции особое внимание уделяли профилактической работе по
использованию пиротехнических средств и выходу детей на лед.
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