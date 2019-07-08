​В

департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка состоялось заседание

рабочей группы по продвижению товаропроизводителей. В ходе совещания было отмечено,

что по большинству направлений пищевой и перерабатывающей промышленности в прошлом

году в регионе отмечался стабильный рост. Область полностью обеспечила собственные

потребности по молоку и молочным продуктам, картофелю и яйцам. Так, мяса и субпродуктов

произведено на 12,7 процента больше, чем в предшествующем году, мясных полуфабрикатов

– на 3,4 процента, сыра и сырных продуктов – на 7,1 процента. Выращено на 22,8

процента больше, чем в 2017-м, картофеля, на 2,3 процента – овощей защищенного грунта.



Важной задачей остается помощь производителям в вопросе реализации продукции, –

отметила и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина.

– Одно из направлений, по которым мы работаем, – поставки в систему социального

питания области продукции местных товаропроизводителей. Так, за 2018 год их доля

в общем объеме регионального соцпитания составила более 40 процентов.

Сегодня

представителям системы социального питания были предложены новые бренды и виды товаров

местного производства. Среди них – молочная, мясная, кондитерская и хлебобулочная

продукция.

Потенциальным

поставщикам рассказали о возможностях сервиса «Yar Inform Госзакупки». Эта система оповещения предпринимателей

была разработана для удобства получения информации о размещенных закупках, а также

в целях соблюдения принципов открытости, прозрачности и обеспечения конкурентности

контрактной системы. Сервис позволяет осуществлять ежедневное адресное оповещение

по электронной почте заинтересованных представителей бизнес-сообщества обо всех

опубликованных закупках. Кроме того, товаропроизводители могут воспользоваться электронным

магазином закупок малого объема.

Также

для реализации ярославской продукции в настоящее время на территории области реализуется

программа «Ярфермер». В рамках программы открыто 15 фермерских лавок, в том числе

формата «Shopinshop» (фермерский магазин в магазине крупной торговой сети), 5 фермерских

магазинов, 3 фермерские ярмарки, 30 торговых мест на ярмарках Москвы и 65 торговых

мест на ярмарках Ярославской области.

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