|В
департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка состоялось заседание
рабочей группы по продвижению товаропроизводителей. В ходе совещания было отмечено,
что по большинству направлений пищевой и перерабатывающей промышленности в прошлом
году в регионе отмечался стабильный рост. Область полностью обеспечила собственные
потребности по молоку и молочным продуктам, картофелю и яйцам. Так, мяса и субпродуктов
произведено на 12,7 процента больше, чем в предшествующем году, мясных полуфабрикатов
– на 3,4 процента, сыра и сырных продуктов – на 7,1 процента. Выращено на 22,8
процента больше, чем в 2017-м, картофеля, на 2,3 процента – овощей защищенного грунта.
–
Важной задачей остается помощь производителям в вопросе реализации продукции, –
отметила и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина.
– Одно из направлений, по которым мы работаем, – поставки в систему социального
питания области продукции местных товаропроизводителей. Так, за 2018 год их доля
в общем объеме регионального соцпитания составила более 40 процентов.
Сегодня
представителям системы социального питания были предложены новые бренды и виды товаров
местного производства. Среди них – молочная, мясная, кондитерская и хлебобулочная
продукция.
Потенциальным
поставщикам рассказали о возможностях сервиса «Yar Inform Госзакупки». Эта система оповещения предпринимателей
была разработана для удобства получения информации о размещенных закупках, а также
в целях соблюдения принципов открытости, прозрачности и обеспечения конкурентности
контрактной системы. Сервис позволяет осуществлять ежедневное адресное оповещение
по электронной почте заинтересованных представителей бизнес-сообщества обо всех
опубликованных закупках. Кроме того, товаропроизводители могут воспользоваться электронным
магазином закупок малого объема.
Также
для реализации ярославской продукции в настоящее время на территории области реализуется
программа «Ярфермер». В рамках программы открыто 15 фермерских лавок, в том числе
формата «Shopinshop» (фермерский магазин в магазине крупной торговой сети), 5 фермерских
магазинов, 3 фермерские ярмарки, 30 торговых мест на ярмарках Москвы и 65 торговых
мест на ярмарках Ярославской области.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:00
31 просмотров
2019.07.08 Федеральные тревел-блогеры оценили новинки туристической индустрии Ярославской области2019.07.08 Дмитрий Миронов и Анна Кузнецова обсудили вопросы безопасности и защиты детей в Ярославской области2019.07.08 Реализацию акции «Безопасность детства» обсудили уполномоченные по правам ребенка из разных регионов России в Ярославле2019.07.08 Дмитрий Миронов: «Семья – основа незыблемых нравственных ценностей»2019.07.08 Команда Ярославской области завоевала 10 медалей на Всемирных детских играх победителей