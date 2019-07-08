​В



департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка состоялось заседание



рабочей группы по продвижению товаропроизводителей. В ходе совещания было отмечено,



что по большинству направлений пищевой и перерабатывающей промышленности в прошлом



году в регионе отмечался стабильный рост. Область полностью обеспечила собственные



потребности по молоку и молочным продуктам, картофелю и яйцам. Так, мяса и субпродуктов



произведено на 12,7 процента больше, чем в предшествующем году, мясных полуфабрикатов



– на 3,4 процента, сыра и сырных продуктов – на 7,1 процента. Выращено на 22,8



процента больше, чем в 2017-м, картофеля, на 2,3 процента – овощей защищенного грунта.



–



Важной задачей остается помощь производителям в вопросе реализации продукции, –



отметила и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина.



– Одно из направлений, по которым мы работаем, – поставки в систему социального



питания области продукции местных товаропроизводителей. Так, за 2018 год их доля



в общем объеме регионального соцпитания составила более 40 процентов.



Сегодня



представителям системы социального питания были предложены новые бренды и виды товаров



местного производства. Среди них – молочная, мясная, кондитерская и хлебобулочная



продукция.



Потенциальным



поставщикам рассказали о возможностях сервиса «Yar Inform Госзакупки». Эта система оповещения предпринимателей



была разработана для удобства получения информации о размещенных закупках, а также



в целях соблюдения принципов открытости, прозрачности и обеспечения конкурентности



контрактной системы. Сервис позволяет осуществлять ежедневное адресное оповещение



по электронной почте заинтересованных представителей бизнес-сообщества обо всех



опубликованных закупках. Кроме того, товаропроизводители могут воспользоваться электронным



магазином закупок малого объема.



Также



для реализации ярославской продукции в настоящее время на территории области реализуется



программа «Ярфермер». В рамках программы открыто 15 фермерских лавок, в том числе



формата «Shopinshop» (фермерский магазин в магазине крупной торговой сети), 5 фермерских



магазинов, 3 фермерские ярмарки, 30 торговых мест на ярмарках Москвы и 65 торговых



мест на ярмарках Ярославской области.