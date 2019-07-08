​8 июля в Правительстве области состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Миронова и уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, в ходе которой они обсудили вопросы в сфере защиты семьи и детства.



Дмитрий Миронов отметил, что в регионе уделяется большое внимание вопросам безопасности и защиты детей. В частности, в этом году создан совет по вопросам семейной политики и детства для выявления приоритетных направлений деятельности профильных структур по реализации целей национальных проектов, а также управленческих и организационных проблем, выработки рекомендаций и мер по совершенствованию механизмов. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается адресная помощь. Всестороннюю поддержку получают многодетные семьи.



– Вопросами безопасности детей региональное Правительство занимается комплексно. Ежегодно выделяются средства на обеспечение школ и детских садов системами пожаротушения, видеонаблюдения, тревожными кнопками. Проводятся круглогодичные рейды по выявлению нарушений эксплуатации аттракционов в парках и торговых центрах, проверки детских и спортивных площадок, – сказал Дмитрий Миронов. – Уверен, что только совместными усилиями мы сможем закрепить уже достигнутые результаты и решать приоритетные задачи, направленные на защиту интересов детей. Тем более что 2018 – 2027 годы Президентом России Владимиром Путиным объявлены Десятилетием детства.



Анна Кузнецова поблагодарила за организацию на территории региона Всероссийского слета детских общественных советов и мероприятий для уполномоченных по правам ребенка со всей страны. Обсуждая вопрос о продолжении акции «Безопасность детства», детский омбудсмен отметила успешный опыт Ярославской области и подчеркнула, что сегодня важно продолжать работать не только в направлении создания безопасных условий на территории летних лагерей.



– Важно обратить внимание и на дворовые территории и площадки, где этот досуг не организован. Остальное время после отдыха в лагере ребенок находится дома, и, возможно, бесконтрольно. Поэтому привлечение всех структур и ведомств – Министерства культуры РФ, Министерства спорта РФ, общественных ведомств, которые могут оказать содействие в организации досуга ребенка, – может спасти ему жизнь, – сказала Анна Кузнецова.