|В
Ярославской области состоялся пресс-тур для федеральных блогеров и туристических
операторов. Гостям региона были презентованы маршруты, которые включают объекты
загородного и городского туризма. С участниками пресс-тура встретились заместитель
председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев и директор
регионального департамента туризма Юлия Рыбакова.
–
Ярославская область может многое предложить туристам. В первую очередь это уникальный
туристический продукт «Ярославия – среднерусская Гардарика», объединяющий 12 древнерусских
городов, каждый из которых обладает уникальным характером и имеет свой неповторимый
образ, – рассказал Максим Авдеев. – Все они находятся на расстоянии часа-двух езды
друг от друга, что очень удобно для гостей региона. Транспортная доступность позволяет
туристам при каждой поездке в Ярославскую область выбирать себе абсолютно новый
маршрут, который даст им свежие впечатления от нашего региона.
Блогеры
и туроператоры посетили несколько объектов в Ярославле, Переславле, Гаврилов-Яме
и Некрасовском районе: Музей ямщика, производственное объединение «Сады Аурики»,
музей-усадьбу дворян Леонтьевых, замок Понизовкина, историко-культурный комплекс
«Вятское», литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»,
а также «Ботик Петра I»
и Синий камень в Переславском районе.
Отдельное
внимание уделили гастрономическому дополнению туров. В частности, звезды Интернета
побывали на сыроварне Марии Коваль, в «Библиотеке варенья», на ферме улиток в Переславле,
в ресторане «Еда и ферма» деревни Княжево, где все угощения готовятся из продуктов
собственного производства.
–
Перед сферой туризма стоят конкретные цели по увеличению турпотока в регион, – подчеркнула
Юлия Рыбакова. – Пресс-туры позволяют через блогеров показать туристам то, насколько
многогранна наша земля. Туристические операторы, подробнее знакомясь с нашей областью,
предлагают своим клиентам новые нестандартные туры. Поэтому основные акценты в рамках
презентаций мы делаем на свежих предложениях: новых маршрутах, экскурсиях, музеях,
отелях, ресторанах.
Медийная
туристическая группа состояла из 15 человек из Москвы, Нижнего Новгорода и Владимира.
У каждого охват в социальных сетях около 50 тысяч подписчиков.
–
Ярославская область оставила только приятные впечатления. Я убедилась в том, что
туристический маршрут Золотое кольцо России – это не только храмы и соборы, традиционные
туристические объекты, но и новые направления: промышленный и ремесленный туризм,
гастрономический туризм, необычные городские прогулочные маршруты, обучающие мастер-классы.
Я, например, впервые прошла курс по гончарному мастерству, – рассказала участница
пресс-тура из Нижнего Новгорода Ирина Романова, тревел-блогер с охватом 94 тысячи
подписчиков.
Познакомиться
с впечатлениями всех участников пресс-тура можно в социальных сетях по хештегам
#Ярославия и #visityaroslavia.
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