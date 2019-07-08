​В



Ярославской области состоялся пресс-тур для федеральных блогеров и туристических



операторов. Гостям региона были презентованы маршруты, которые включают объекты



загородного и городского туризма. С участниками пресс-тура встретились заместитель



председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев и директор



регионального департамента туризма Юлия Рыбакова.



–



Ярославская область может многое предложить туристам. В первую очередь это уникальный



туристический продукт «Ярославия – среднерусская Гардарика», объединяющий 12 древнерусских



городов, каждый из которых обладает уникальным характером и имеет свой неповторимый



образ, – рассказал Максим Авдеев. – Все они находятся на расстоянии часа-двух езды



друг от друга, что очень удобно для гостей региона. Транспортная доступность позволяет



туристам при каждой поездке в Ярославскую область выбирать себе абсолютно новый



маршрут, который даст им свежие впечатления от нашего региона.



Блогеры



и туроператоры посетили несколько объектов в Ярославле, Переславле, Гаврилов-Яме



и Некрасовском районе: Музей ямщика, производственное объединение «Сады Аурики»,



музей-усадьбу дворян Леонтьевых, замок Понизовкина, историко-культурный комплекс



«Вятское», литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»,



а также «Ботик Петра I»



и Синий камень в Переславском районе.



Отдельное



внимание уделили гастрономическому дополнению туров. В частности, звезды Интернета



побывали на сыроварне Марии Коваль, в «Библиотеке варенья», на ферме улиток в Переславле,



в ресторане «Еда и ферма» деревни Княжево, где все угощения готовятся из продуктов



собственного производства.



–



Перед сферой туризма стоят конкретные цели по увеличению турпотока в регион, – подчеркнула



Юлия Рыбакова. – Пресс-туры позволяют через блогеров показать туристам то, насколько



многогранна наша земля. Туристические операторы, подробнее знакомясь с нашей областью,



предлагают своим клиентам новые нестандартные туры. Поэтому основные акценты в рамках



презентаций мы делаем на свежих предложениях: новых маршрутах, экскурсиях, музеях,



отелях, ресторанах.



Медийная



туристическая группа состояла из 15 человек из Москвы, Нижнего Новгорода и Владимира.



У каждого охват в социальных сетях около 50 тысяч подписчиков.



–



Ярославская область оставила только приятные впечатления. Я убедилась в том, что



туристический маршрут Золотое кольцо России – это не только храмы и соборы, традиционные



туристические объекты, но и новые направления: промышленный и ремесленный туризм,



гастрономический туризм, необычные городские прогулочные маршруты, обучающие мастер-классы.



Я, например, впервые прошла курс по гончарному мастерству, – рассказала участница



пресс-тура из Нижнего Новгорода Ирина Романова, тревел-блогер с охватом 94 тысячи



подписчиков.



Познакомиться



с впечатлениями всех участников пресс-тура можно в социальных сетях по хештегам



#Ярославия и #visityaroslavia.