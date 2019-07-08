​В

Ярославской области состоялся пресс-тур для федеральных блогеров и туристических

операторов. Гостям региона были презентованы маршруты, которые включают объекты

загородного и городского туризма. С участниками пресс-тура встретились заместитель

председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев и директор

регионального департамента туризма Юлия Рыбакова.



Ярославская область может многое предложить туристам. В первую очередь это уникальный

туристический продукт «Ярославия – среднерусская Гардарика», объединяющий 12 древнерусских

городов, каждый из которых обладает уникальным характером и имеет свой неповторимый

образ, – рассказал Максим Авдеев. – Все они находятся на расстоянии часа-двух езды

друг от друга, что очень удобно для гостей региона. Транспортная доступность позволяет

туристам при каждой поездке в Ярославскую область выбирать себе абсолютно новый

маршрут, который даст им свежие впечатления от нашего региона.

Блогеры

и туроператоры посетили несколько объектов в Ярославле, Переславле, Гаврилов-Яме

и Некрасовском районе: Музей ямщика, производственное объединение «Сады Аурики»,

музей-усадьбу дворян Леонтьевых, замок Понизовкина, историко-культурный комплекс

«Вятское», литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»,

а также «Ботик Петра I»

и Синий камень в Переславском районе.

Отдельное

внимание уделили гастрономическому дополнению туров. В частности, звезды Интернета

побывали на сыроварне Марии Коваль, в «Библиотеке варенья», на ферме улиток в Переславле,

в ресторане «Еда и ферма» деревни Княжево, где все угощения готовятся из продуктов

собственного производства.



Перед сферой туризма стоят конкретные цели по увеличению турпотока в регион, – подчеркнула

Юлия Рыбакова. – Пресс-туры позволяют через блогеров показать туристам то, насколько

многогранна наша земля. Туристические операторы, подробнее знакомясь с нашей областью,

предлагают своим клиентам новые нестандартные туры. Поэтому основные акценты в рамках

презентаций мы делаем на свежих предложениях: новых маршрутах, экскурсиях, музеях,

отелях, ресторанах.

Медийная

туристическая группа состояла из 15 человек из Москвы, Нижнего Новгорода и Владимира.

У каждого охват в социальных сетях около 50 тысяч подписчиков.



Ярославская область оставила только приятные впечатления. Я убедилась в том, что

туристический маршрут Золотое кольцо России – это не только храмы и соборы, традиционные

туристические объекты, но и новые направления: промышленный и ремесленный туризм,

гастрономический туризм, необычные городские прогулочные маршруты, обучающие мастер-классы.

Я, например, впервые прошла курс по гончарному мастерству, – рассказала участница

пресс-тура из Нижнего Новгорода Ирина Романова, тревел-блогер с охватом 94 тысячи

подписчиков.

Познакомиться

с впечатлениями всех участников пресс-тура можно в социальных сетях по хештегам

#Ярославия и #visityaroslavia. 

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